El portavoz naranja recuerda al equipo de Gobierno que aún no han publicados los reglamentos exigidos antes de negociar la tramitación del presupuesto municipal

El Grupo Municipal de Ciudadanos en Guadalajara ha presentado las mociones que presentará al pleno del próximo viernes, entre la que destaca la iniciativa de llevar hasta los Consejos de Barrio las iniciativas municipales para darlas a conocer a los vecinos.

En la segunda iniciativa, Cs Guadalajara ha solicitado la adaptación de los baños públicos de la localidad para su uso por pacientes ostomizados. “Tras esta intervención quirúrgica los pacientes se encuentran muchas dificultades a la hora de hacer un uso normalizado de los aseos públicos”, ha comentado Ángel Bachiller, edil de Cs, quien ha añadido que así se pedirá al equipo de Gobierno que a lo largo de 2018 instale al menos un aseo público adaptado a las necesidades de estos pacientes, una mediad factible, de bajo coste y justa”, ha informado el partido en nota de prensa.

Finalmente, Bachiller ha explicado que se solicita igualmente valorar la adaptación de otros baños públicos teniendo en cuenta su ubicación para facilitar la cercanía al usuario “en algo tan rutinario como ir al baño”. “Creemos que de esta forma garantizamos un mayor nivel de higiene y comodidad para el usuario y además logramos que este colectivo mejore su calidad de vida”.

En otro orden de cosas, el portavoz de Cs en Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha querido recordar al PP que “la negociación de los presupuestos de este año llevaba aparejada la publicación de una serie de Reglamentos y Textos Normativos que este grupo considera fundamentales y que todavía no se han publicado”. Finalmente, Ruiz ha pedido al Alcalde que “los publique que cumpla con su palabra, y no se olvide de que hoy por hoy el Equipo de Gobierno ya no tiene la mayoría absoluta”.