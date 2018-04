El diputado del Grupo socialista, José Luis Escudero, ha asegurado que la culpa que hoy desde Murcia estén pidiendo un trasvase extra, que se añadiría al triple trasvase que ya está en marcha, “la tiene el memorándum de la traición a Castilla-La Mancha que en su día firmó Cospedal”.

Y es que, argumentó el diputado socialista, “ya estamos hartos del saqueo del agua que está haciendo el gobierno de Rajoy con el silencio cómplice de Cospedal y los dirigentes del PP de nuestra región”.

Para Escudero, no es de recibo que no dejen recuperarse a los pantanos de cabecera “y quieran llevarse todo el agua que ha entrado con las últimas lluvias”. Los pueblos ribereños, añadió, tienen el mismo derecho que los pueblos del Levante a su desarrollo económico “por eso no se les puede condenar a que no puedan disponer de un recurso como el agua que crea riqueza y empleo”.

De hecho, indicó, frente al desarrollo que ha experimentado el Levante “gracias al agua que ha llegado desde Castilla-La Mancha, hemos podido comprobar como los ribereños han ido perdiendo población, negocios, turismo, etc.”

Pero lo más lamentable, argumentó Escudero, son las oportunidades “pérdidas” de los dirigentes del PP para sumarse a una defensa de nuestro agua “que hacen todos menos ellos”. Para el diputado “fue vergonzoso” comprobar que, en el pleno celebrado en las Cortes regionales el pasado jueves, “los diputados del Grupo Popular volvieran a dar la espalda al votar en contra de una iniciativa del Grupo socialista para pedir que se pongan a pleno rendimiento las desaladoras en Murcia para que el trasvase Tajo-Segura se haga innecesario”.

“Los dirigentes del PP deberían pedir perdón a los cazadores”

Por otra parte, se refirió a la visita de la portavoz de Agricultura del PP a la I Feria de Caza que se celebra hoy en Illana (Guadalajara). Indicó que lo primero que debería hacer es “pedir perdón a todos los cazadores por las mentiras que vienen diciendo”.

En este sentido, recordó que la ley de caza que impuso Cospedal “se cargó los cotos sociales e incrementó a más del doble las tasas para licencias y matriculas a los cazadores”. Frente a esto la nueva ley, recientemente aprobada “recupera y potencia los cotos sociales y ha reducido las tasas, excluyendo de las mismas por ejemplo a los pensionistas”.

Igualmente, instó a los ‘populares’ a “dejar de engañar” sobre los aguardos nocturnos porque en la actual norma están totalmente garantizados.

La cifra más alta de beneficiarios de la ley de dependencia y más fondos para igualdad

En otro orden de cosas, Escudero también lamentó las “mentiras” de los portavoces del PP sobre dependencia, cuando además los datos están ahí y señalan que durante el pasado mes de marzo, con casi 53.000, se haya alcanzado el mayor número de beneficiarios en el sistema de la dependencia de nuestra región desde que se pusiera en marcha la Ley en 2006.

“Son ya un 53 por ciento más el número de personas que se benefician de este sistema de los que había al finalizar el mandato de Cospedal”, sentenció.

“Es una gran noticia que viene a poner de manifiesto el esfuerzo que está realizando el gobierno de Emiliano García-Page por recuperar económica pero sobre todo socialmente nuestra región”. Y además, añadió, esta recuperación se está produciendo sin la ayuda del gobierno de Rajoy y Cospedal “que adeudan más de 400 millones de euros en esta materia a nuestra comunidad autónoma”.

Escudero, que ha realizado estas declaraciones tras asistir a una actividad sobre igualdad organizada por la asociación “Crisol”, también quiso poner de manifiesto que para los socialistas es una materia prioritaria y prueba de ello es que “con el gobierno de Emiliano García-Page se han incrementado las políticas de igualdad un 21 por ciento en los presupuestos mientras que Cospedal las recortó un 60 por ciento”.