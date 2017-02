El Portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Pastrana afirma que:

“La licencia se amañó al introducir por informes preceptivos escritos de técnicos incompetentes.”

“También se amañó al darse por hechas las inspecciones cuando en realidad no se inspeccionó la obra -se amañó la inspección haciendo pasar por la misma lo que aportó la asesora externa Sra. Wallasch-“

“Ya saben los que lo lean que esto se debe a que todo eso se hizo con técnicos que ilegalmente reemplazaban al funcionario arquitecto municipal. En consecuencia, también a este desastre se aportaron los “tradicionales” apaños de los dos últimos alcaldes, burdas componendas y fraudes crónicos que durante lustros se han cocido en el Ayuntamiento de Pastrana con la inestimable cooperación, activa y pasiva, de sus Secretarios Municipales.”

Añade que: “En el expediente de la obra, posterior a la fecha del otorgamiento, hay un documento firmado por el arquitecto de la obra y por el cura de la Colegiata. La fecha que figura es 18 de septiembre de 2012.”

“En el apartado del mismo que está encabezado “DEMOLICIÓN PARCIAL” se debe de indicar, incluso con un espacio bastante amplio para detallar los que proceda, el total de metros cuadrados afectados por demolición. Esa casilla, la de la superficie, está en blanco y también lo está el espacio para detallar. Nada, como si no hubieran hasta metido al edificio maquinaria para el derribo y vaciado de esa parte de la Colegiata. .

Se ve que no hubo demoliciones si esto lo contemplara algún historiador dentro unos siglos, que sí que las hubo de todo el techo de la Sacristía y de su tejado. pero sobre todo se ve que los que recepcionaron tal escrito en el Ayuntamiento no lo leyeron … o sí y complacidos permitieron las demoliciones que sabían no eran legales pues las prohíbe hasta el POM que ellos mimos aprobaron.”