El diputado del PSOE de Guadalajara en las Cortes de Castilla-La Mancha José Luis Escudero ha criticado con dureza que los dirigentes del PP “mientan, tergiversen y alarmen todos los días” sobre la gestión sanitaria en nuestra comunidad autónoma. “Con esta actitud, dejan en evidencia que su objetivo ocultar que hoy las obras del Hospital de Guadalajara están en marcha y que el segundo centro de salud de Azuqueca de Henares, que Cospedal paralizó e intentó enterrar para siempre, empezará a construirse esta primavera, una que el proceso de adjudicación de las obras acabe en los próximos días”.

Escudero ha recordado que Cospedal fue “la enemiga número uno de la sanidad pública” de nuestra región, “y por ello el PP no pueden permitirse dar lecciones y, mucho menos, generar alarmas entre la ciudadanía”. En este sentido, ha lamentado que en los últimos días el PP haya puesto en duda la profesionalidad de nuestros especialistas en Ginecología y la eficacia de los programas de prevención, o que haya utilizado a los enfermos de ELA para atacar a Page. “Las declaraciones de la diputada Carmen Riolobos son gravísimas y a estas alturas el PP debería haberla cesado después de que el Gobierno regional aclarase que no decide sobre ensayos clínicos y que, en cualquier caso, no excluye de tratamientos a los enfermos de ELA”, ha recalcado.

También ha asegurado que el PP “debe pedir perdón a los ciudadanos, a los profesionales sanitarios y a los pacientes por el uso sectario y partidista que está haciendo de la política sanitaria”. Escudero ha querido recordar que “Cospedal empezó llamando vagos a los médicos, continuó despidiendo a 3.000 profesionales y planificando despidos para otros 4.000 y ahora sus compañeros de filas los desprestigian para intentar ocultar lo evidente, y es que Page está recuperando nuestro sistema sanitario.

El compromiso del Gobierno regional con la sanidad, ha explicado, también se demuestra con la dignificación del empleo sanitario tras años de precarización. Ahora, ha recordado, se han consolidado 1.500 puestos de trabajo, hay una oferta pública de empleo con 1.030 plazas nuevas y se añadirán otros 2.000 en la próxima. Igualmente, ha destacado que la duración media de los contratos de sustitución se ha incrementado un 10 por ciento en el último año y se producen nombramientos de interinidades cuando se producen vacantes, “algo que antes no ocurría”.