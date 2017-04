Durante el mes de mayo, Guadalajara disfrutará, por segundo año consecutivo, cuatro ferias temáticas: la Feria de Artesanía, la Feria del Libro, la Feria de Asociaciones y la Feria Chica. Hoy han sido presentadas por el teniente de alcalde y concejal de Cultura, Armengol Engonga, quien ha señalado que este año se volverá apostar por el mismo modelo de 2016, dado el éxito obtenido.

La Feria de Artesanía se celebrará entre el 4 y el 7 de mayo en la Plaza del Jardinillo, una cita que contará con una presentación específica más adelante.

La Feria del Libro tendrá lugar entre el 11 y el 14 de mayo en la Plaza Mayor y para su organización se está trabajando conjuntamente con el colectivo de libreros de Guadalajara. Constará de 20 casetas, incluida la destinada al Ayuntamiento de Guadalajara y a la Diputación Provincial y otra que, como novedad, acogerá a otros colectivos que no son específicamente libreros, pero que sí están relacionados con la cultura. Este año, dicha caseta será ocupada por la Escuela de Arte de Guadalajara y por Kids and Us.

Todas las casetas serán de madera. Habrá decoración aérea y terrestre y se instalarán 150 paraguas de colores que proporcionarán sombra y protección a la plaza.

Además de la programación de cada una de las casetas, se desarrollarán actividades de animación como cuentacuentos, firmas de libros, conferencias, talleres, música… Se presentará, asimismo, el nuevo disco de Doctor Sapo. Buero Vallejo, cuyo centenario se sigue conmemorando, compartirá protagonismo con otros dos personajes como Gloria Fuertes y Manuel Criado de Val. Este año se cumplen cien años de su nacimiento.

Simultáneamente a la celebración de la Feria del Libro, tendrá lugar en la Plaza del Jardinillo, la Feria de Asociaciones con la participación de medio centenar, que se instalarán en un total de veinte casetas. Esta feria, promovida por la concejalía de Participación Ciudadana, tiene como propósito el favorecer que las asociaciones de Guadalajara puedan mostrar y difundir las actividades que desarrollan.

En cuanto a la Feria Chica, se ubicará en el recinto ferial, donde habrá puestos de hostelería, atracciones, verbenas… Las peñas se concentrarán en una gran carpa. Se desarrollará entre el 18 y 22 de mayo.