José Luis Fernández Liz. (Nota autobiográfica)

Dicen de mí que nunca se sabe si bajo o subo la escalera y que siempre dudo entre lo blanco y lo negro para terminar inclinándome por lo contrario. Según parece es algo que no se arregla con los años porque viene con los genes; me pasa por ser gallego. Tal vez eso sea lo único realmente destacable de mi currículum. Bueno, eso y que nací con una cámara al hombro, que no es muy frecuente. Además, aseguran que se parece a mí, que también es muy gallega: lo mira todo, escucha atenta y calla. Después, al anochecer, rodeados de silencio, me desvela lo que ha visto su mirada: cruceiros con memoria, lágrimas de rabia, cuentos de sirenas, gentes extrañas, miserias de todo tipo con toda clase de hazañas. Disfruto escuchando lo que dice y gracias a ella sé que estoy aprendiendo a ver.

Un día emigré. Como mis padres, como todos los gallegos. Dejé mi Lugo natal para irme a hacer Preu a Madrid y de paso tantear otros rumbos. No los he encontrado jamás ni tampoco el camino de vuelta, aunque los sigo buscando. Mientras tanto me he ido ganando el sustento como catedrático de Administración de Empresas. Me gusta beberme la vida sin trampas, dedicar algún tiempo a escribir y confieso que en ocasiones, en medio de la fotografía, tengo la sensación de que estoy vivo.