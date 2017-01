Comunicado íntegro Ganemos Azuqueca de Henares

Los hechos querellados se remontan a septiembre de 2015 cuando Ganemos expedientó al concejal tránsfuga Diego Parra Giménez y procedió a su inmediata expulsión. Como resultado de las elecciones municipales el PSOE gobernaba en minoría; le faltaba un concejal para tener mayoría. El tránsfuga, Diego Parra Gimenez, persiguió con insistencia formar parte del gobierno del PSOE a cambio de un importante salario y otras prebendas. Ganemos se opuso a tales prácticas al considerar que estaban promovidas por la codicia y no por el servicio público. Además, pesaba sobre el alcalde José Luis Blanco Moreno una imputación por presunta prevaricación en la querella, número de procedimiento 0000275/2015 seguida contra él en el juzgado de Instrucción Nº3 de Guadalajara por presunta prevaricación en las obras del Centro Joven, financiado con fondos europeos.

Todo ello era contrario al severo Código Ético de Ganemos. La coalición Ganemos considera estas prácticas, la falta de ética y deslealtad a los compromisos con los electores, base de la corrupción que debe ser ejemplar y activamente perseguida por la propia organización.

A pesar de todo ello, el tránsfuga decidió entrar en el gobierno de José Luis Blanco Moreno a cambio de un salario que ya tienen todos los portavoces de la oposición en calidad de tales portavoces. Es decir, el alcalde propuso que todos los portavoces de la oposición fueran remunerados menos el de Ganemos, al que luego ofreció esa remuneración a cambio de entrar en el gobierno. Es decir, el alcalde utilizó los recursos municipales (que no son suyos ni del PSOE) para “negociar” la entrada del tránsfuga en su gobierno.

La coalición Ganemos abrió expediente al tránsfuga y después de escuchar sus alegaciones procedió a acordar su expulsión, lo que se comunicó al alcalde de Azuqueca de Henares el 18 de septiembre de 2015 en los términos previstos en el artículo 73 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local.

El alcalde no ejecutó la expulsión de inmediato tal y como le exige la abundante jurisprudencia. El alcalde de Azuqueca de Henares ejecutó la expulsión en fecha 10 de febrero de 2016 nada menos que 5 meses más tarde, en los que interesaba a su gobierno el apoyo del tránsfuga en determinadas votaciones clave. Para ello la alcaldía utilizó pretextos de tramitación fabricados por la secretaría y así dilató la expulsión durante 5 meses. Los pretextos no tenían sentido jurídico, razón por la cual, finalmente, la expulsión debió ejecutarse tal y como establece la ley. Es importante comprender que la expulsión de un electo no está sometida a la “autorización” de un alcalde, es una cuestión de la formación política y el alcalde solo debe darle inmediato trámite. De no ser así, se daría la situación ilegal y surrealista que se ha dado durante este proceso en la que el alcalde de Azuqueca de Henares, del PSOE, porque le interesaba políticamente, ha “obligado” a Ganemos a cargar durante casi medio año con un electo que Ganemos ya había expulsado. El alcalde debió ejecutar de inmediato la expulsión, sin perjuicio de que posteriormente se subsanaran los pretextos de forma. Tales prácticas son, a juicio de Ganemos, evidentemente prevaricadoras, por lo que Ganemos ha tramitado la referida querella criminal.

El alcalde José Luis Blanco Moreno ignoró durante meses la expulsión del tránsfuga. Pactó la entrada del tránsfuga en el gobierno municipal, e incluso anunció públicamente que habían cerrado un acuerdo de gobierno con “Ganemos”, cuando el tránsfuga en ese momento ya había sido expulsado, lo que le constaba al alcalde José Luis Blanco Moreno. Ganemos valora que todos estos hechos causaron un grave perjuicio a la imagen y buen nombre de Ganemos.

José Luis Blanco Moreno también incumplió el Pacto Antitránsfuguismo firmado por su partido, el PSOE, en 1998, 2000 y 2006 en cuyo articulado se estipula la imposibilidad de pactar gobiernos con tránsfugas. Meses más tarde, cuando Ganemos inicia acciones formales y cuando presenta sus protestas ante el Comité Federal del PSOE, el alcalde José Luís Blanco expulsa al tránsfuga del gobierno municipal.