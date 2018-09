El Grupo Socialista de la Diputación, va a informar a alcaldes y concejales de la provincia de la “utilización partidista” que el PP está haciendo de la institución provincial con el único objetivo de confrontar con el Gobierno regional. Julio García considera esta actitud “lamentable e indigna”. “Aunque en estos últimos días es verdad que el PP de la Diputación anda más en sus propias peleas internas por ver quién sucede a Cospedal, algo que les tiene totalmente ocupados y divididos, en los últimos meses se ha visto claramente cómo Latre y su gobierno se sumaban a esa estrategia de oposición hacia el gobierno de García Page en Guadalajara sin importarles si con ello se perjudicaba a los pueblos de nuestra provincia”.

La misiva del PSOE coincide con los días en los que se está poniendo en marcha el Plan para la Mejora de Caminos Rurales del Gobierno de García-Page, con el que serán destinados 4,5 millones de euros a más de 300 actuaciones en la práctica totalidad de municipios de la provincia, sin la participación de la diputación provincial.

Julio García lamenta que la de Guadalajara haya sido la única diputación en no adherirse al plan de caminos de la Junta y asegura que “es imperdonable que la provincia haya perdido la posibilidad de invertir hasta 9 millones de euros porque Latre haya decidido seguir al pie de la letra el dictado de Guarinos o Román para utilizar a la Diputación en su guerra partidista”.

El PP ha impedido que la Diputación canalizase ayudas europeas para nuestros municipios

A la no inclusión en el Plan para la Mejora de Caminos Rurales se une la negativa de Latre a que la institución provincial se haya empleado a fondo para canalizar hacia nuestros pueblos las inversiones procedentes de fondos europeos que el Gobierno regional ha puesto a disposición de los municipios y las Diputaciones, con una inversión total de 100 millones de euros para toda Castilla-La Mancha.

Julio García cree que es inadmisible que Guadalajara haya perdido en buena medida esta oportunidad y se tenga que conformar, en el mejor de los casos, con menos de 4 millones de euros de ayudas procedentes de Europa, cuando se deberían haber pedido ayudas al menos de 20 ó 25 millones, que “podrían haber servido y mucho para avanzar en la inclusión digital de nuestros municipios, la potenciación de nuestros recursos turísticos o el cambio a luminarias LED en más de 100 pueblos que todavía no han podido mejorar en eficiencia su alumbrado. Es con diferencia la Diputación de la Región que menos esfuerzo ha hecho para conseguir estas ayudas”.

Los ayuntamientos, claramente perjudicados

Esta estrategia de desgaste y zancadillas hacia el Gobierno de Emiliano García Page, esta utilización partidista de la Diputación, que se suma al sectarismo que tanto Guarinos como Latre vienen practicando en ambos mandatos, no serían posibles si el PP no se hubiera asegurado previamente la mayoría absoluta que las urnas no le dieron. “Para poner a la Diputación al servicio de su estrategia política necesitaba hacerse con la mayoría con la que no contaba en el Pleno. Y eso es lo que ocurrió a comienzos de 2017, como denunciábamos entonces y hemos podido comprobar en este tiempo: se aseguraba una mayoría incondicional que no tenía, a cambio de un sueldo que a la diputada tránsfuga no le hubiera correspondido”. “No nos cabe ninguna duda de que los más perjudicados de aquel apaño indecente son los ayuntamientos y los vecinos de la provincia, cuyas necesidades deberían ser la principal prioridad del Gobierno de Latre, pero que con actuaciones como estas demuestra que no es así”.