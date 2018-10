El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, se ha referido al proyecto impulsado por la empresa Air City Madrid Sur para construir un segundo aeropuerto comercial en la Comunidad de Madrid mediante una inversión inicial de 148 millones de euros y basado en la ampliación del aeródromo Casarrubios-Álamo, asegurando que se trata de una iniciativa que “puede desarrollar un importante eje de crecimiento en el futuro”.

En declaraciones a los medios desde la localidad guadalajareña de Mazarete, García-Page ha apuntado que esta infraestructura “puede tener una vocación de futuro y de expansión tremenda, que se necesita en el centro de España y que puede ser una oportunidad de desarrollo hacia el eje de la A-5 hacia Extremadura y hacia Talavera”.

Ha dicho además estar “en conversaciones” con el presidente de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, para abordar el tema. “Estamos trabajando de mutuo acuerdo para, con el máximo respeto a la legislación urbanística de Madrid y de Castilla-La Mancha, sacar adelante esta iniciativa que puede desarrollar un importante eje de crecimiento en el futuro”.

El presidente se ha felicitado de que, “por fin y tras muchos años”, esté empezando a cuajar este proyecto para desarrollar un “importantísimo aeródromo privado pero con vocación e interés público”, que por sí mismo puede significar “un importante crecimiento del PIB”. No obstante, ha recordado, no se podrá hacer ninguna instalación “si no hay acuerdo” entre ambas comunidades, motivo por el cual ya se han sucedido las reuniones con los últimos presidentes autonómicos de Madrid.

DESPOBLACIÓN

Durante su intervención, García-Page se ha referido a los problemas de despoblamiento que padecen varias zonas de Castila-La Mancha, y ha destacado la necesidad de trabajar para fijar población. “El fenómeno de ahora es distinto, y no solo se necesita empleo, sino oportunidades”, especialmente para los más jóvenes, ha dicho.

Por ello, ha apelado nuevamente a la importancia de una financiación autonómica “que nos asegure el mantenimiento de los servicios básicos, que son derechos ciudadanos”, y que incluya el factor del despoblamiento y las migraciones poblacionales. Asimismo, ha destacado que es necesario seguir aumentando la inversión en infraestructuras, “no solo en función de la gente sino sus necesidades”, y que las nuevas tecnologías sean “accesibles” a todos.

En este punto, ha avanzado que se va a presentar “no tardando” la Ley de Desarrollo Territorial que quiere conseguir que Castilla-La Mancha “sea la primera comunidad de toda España que empiece a considerar el derecho a la telefonía móvil, al 4G y a todos los medios tecnológicos, como un derecho ciudadano”.

CAMINOS TRAS LAS LLUVIAS

Por otro lado, el jefe del Ejecutivo autonómico se ha referido a las inundaciones del pasado 17 de septiembre, que destrozaron caminos en varios pueblos de la provincia de Guadalajara, y ha anunciado que, tras varias reuniones con los alcaldes de las localidades afectadas, se ha planteado un acuerdo con la Diputación provincial de Guadalajara que permitirá una solución “inmediata”.

Así, se van a invertir 230.000 euros al cincuenta por ciento entre Junta y Diputación para acometer unas obras que ya han comenzado, “pues estos pueblos necesitaban atención urgente”, ha asegurado el presidente, antes de mostrar su deseo de que “sea posible” el arreglo de todos los caminos de la provincia.

En este acto han acompañado al presidente el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, Francisco Martínez Arroyo; el director de Agrobank de la Caixa, Arturo Tienza; el presidente de la Fundación ‘Apadrina un Árbol’ y Quabit, Félix Abánades; y la directora de la Fundación, María Jesús Merino, para quienes García-Page ha tenido palabras de reconocimiento.

El convenio de colaboración que hoy se ha formado permitirá la recuperación y el mantenimiento del centro ‘Dehesa Común de Solanillos’ como espacio incluido en la red de equipamientos para la educación ambiental de Castilla-La Mancha, y como centro para la recuperación de fauna silvestre en la zona del noreste de la provincia guadalajareña.

Este espacio se encuentra ubicado en la Finca de Solanillos, el mismo que ha acogido los proyectos de regeneración forestal, ambiental y educativos desarrollados por la Fundación Apadrina un Árbol, una iniciativa de carácter medioambiental, educativo y social, que se puso en marcha tras el grave incendio ocurrido en julio de 2005 en las proximidades del Parque Natural del Alto Tajo, y que se cobró la vida de once miembros del retén de Cogolludo, a quienes el presidente ha querido recordar hoy especialmente.

Hoy en día, ha asegurado García-Page, hemos “aumentado los recursos, dignificado el trabajo, e incrementado la dedicación” en la lucha contra los incendios, “y no se podrá decir que hemos sido cicateros en esfuerzo y planificación”.