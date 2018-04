Mientras, Page no afronta soluciones para resolver los problemas que afectan a los guadalajareños

La senadora del Partido Popular por Guadalajara, Ana González, ha asegurado que “los Presupuestos Generales del Estado (PGE) diseñados por el Gobierno de Mariano Rajoy son una clara apuesta por los jóvenes, incluyendo las medidas necesarias para conseguir un futuro mejor”.

En este sentido, en rueda de prensa ha señalado algunos de los aspectos más destacados de los PGE que afectan directamente a los jóvenes, en materia de Educación, Empleo y Vivienda. Así, según ha explicado la senadora popular, se incrementa la partida para Becas hasta los 1.450 millones de euros, “la cifra más alta incluida en unos Presupuestos Generales del Estado”, según ha destacado González, apuntando que actualmente en España se conceden más de 650.000 becas -de ellas la mitad a estudiantes universitarios; concretamente en la provincia de Guadalajara un total de 1.285 estudiantes no universitarios se beneficiaron de becas en el curso 2015-16.

Por otra parte, en relación a las tasas universitarias, las Comunidades Autónomas podrán fijar como tasa en las titulaciones oficiales de grado entre el 0 y el 25% de los costes en primera matrícula; y se incrementa también la dotación para luchar contra el fracaso escolar –40 millones de euros-.

Apuntando también la importancia del empleo, la senadora del PP se ha referido a las medidas para fomentar la estabilidad laboral, de manera que se bonificará el paso de contrato de formación a indefinido con 250 euros al mes durante tres años, y se extiende -de seis meses a un año- la tarifa plana de 50 euros a la Seguridad Social (en Guadalajara ha habido 2.220 beneficiarios jóvenes). Además, a través de los Presupuestos del Estado, el Gobierno de Rajoy apuesta por ayudas para facilitar la contratación de jóvenes investigadores o fomentar la formación dual y la inserción laboral de jóvenes en zonas poco pobladas.

Con todo ello, la senadora popular asegura que “las políticas del gobierno del presidente Rajoy están permitiendo que el crecimiento del empleo entre los jóvenes españoles se produzca a un ritmo 5 veces superior a la media de la eurozona”.

Como medida también de apoyo a los jóvenes de hasta 35 años, González ha destacado las ayudas para vivienda a través del Plan Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, que cubren hasta el 50% del alquiler (390 euros al mes), hasta el 20% en la compra de vivienda (con máximo de 10.800 euros cuando se trata de viviendas en municipios de menos de 5.000 habitantes, o hasta el 40% (máximo de 12.000 euros) para rehabilitación de viviendas en las localidades más pequeñas (menso de 5.000 habitantes).

Frente a la apuesta del Gobierno de Rajoy por dar respuesta a las necesidades de los españoles, Ana González lamenta el “abandono de Page, que nunca está donde debe. Hoy ha venido a la provincia de Guadalajara de excursión, pero no ha querido pasar por el Hospital, por el Fuerte o por el Campus Universitario para explicar a los guadalajareños qué pasa con estos importantes proyectos que Page no quiere o no sabe sacar adelante”.

CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO

Por otra parte, la senadora del PP se ha referido al importante acuerdo del Consejo de Ministros que ha dado luz verde al contrato del servicio integral del sistema de seguimiento -por medios telemáticos- del cumplimiento de las medidas cautelares y penas de prohibición de aproximación en materia de violencia de género. El importe de este contrato es de 28,36 millones de euros y su objetivo es, según ha explicado González, es mejorar y dar continuidad a este servicio, que está contemplado en la Ley Integral de Violencia de Género, para lo que se incluye un servicio de puesta a disposición de dispositivos de seguimiento telemático, consistentes en pulseras, que permitirá una renovación tecnológica.