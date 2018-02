El grupo guadalajareño Despistaos , será uno de los cabezas de cartel del festival ‘Valencia Music Experience’, que se celebrará del 6 al 8 de julio en la Marina de Valencia, según ha confirmado la organización en un comunicado. Junto a Despistaos, los grupos Pignoise , Snap! y Vengaboy también se subirán al escenario como cabezas de cartel de este evento Estos cuatro conocidos grupos se unen a la larga lista de artistas, grupos y djs ya confirmados para los tres días del festival como son CTangana, Bombai, Bad Gyal, Kidd Keo, Malen, Dj Sylvan, Double Vision, Viceversa, Alberto Añón, New Limit, Arturo Roger, José Coll, Kike Jaén , Los Gemelos o Bitches Deejays, quienes compartirán cartel con los mejores dj’s de la ‘Ruta del Bakalao’.

En concreto, el viernes 6 de julio la música urban será la protagonista, mientras que el sábado se centrará en un gran evento musical sobre los 80 y los 90 bautizado como ‘90S Love U Ninety’s Party’. El domingo estará dedicado al pop, con artistas como Pignoise, Despistaos y Bombai, quienes presentarán su primer single, ‘Solo si es contigo’ junto a la artista Bebe. Tres estilos para hacerse un hueco entre los grandes festivales de música de España y de la Comunitat Valenciana con un perfil propio.

GRUPOS

Pignoise es un grupo liderado por el ex jugador del Real Madrid Álvaro Benito y es un clásico del panorama pop rock español con quince años de trayectoria musical, ocho álbumes de estudio y con más de 300.000 copias vendidas.

Por su parte, Despistaos será otro cabeza de cartel de la noche dedicada al pop junto a Pignoise. El grupo de Guadalajara es uno de los grandes exponentes del rock español, con más de 15 años de carrera, 8 álbumes de estudio y más de 500 conciertos, llegan a Valencia este verano.

Vengaboys, una de las formaciones con más éxitos bailables de los últimos veinte años, serán parte de las estrellas del Valencia Music Experience. ‘Boom, boom, boom, boom!’ y ‘We like to party’ son algunos de los éxitos que sonarán en Valencia, mientras que Snap! es un grupo alemán de eurodance creado en 1989 por los productores Michael Münzing y Luca Anzilotti. Se hizo famoso alcanzando números uno mundiales con temas como ‘Rhythm is a dancer’ y ‘The Power’.