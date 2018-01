Como señala el gerente del Área Integrada de Guadalajara, Lucio Cabrerizo, aunque esta semana se ha notado mayor frecuentación en las Urgencias debido a la gripe, la situación no resulta preocupante ni en centros de salud ni en el Hospital. A día de hoy “la gripe en Guadalajara no está siendo especialmente virulenta y no existen problemas de camas en el hospital”, si bien “se espera que el pico se produzca a lo largo de los próximos 15 días”.

La gripe entre la población general no es un proceso grave y se trata con analgésicos o con antitérmicos, desapareciendo los síntomas, en condiciones normales, en cinco o seis días. Como subraya Lucio Cabrerizo, sólo debe preocupar en el caso de pacientes que presentan patologías previas o personas de edad avanzada, ha informado la Junta en nota de prensa.

Si se precisa atención médica, se debe evitar en lo posible acudir al servicio de Urgencias del Hospital para no sufrir demoras innecesarias ni provocar su saturación. Para ello se recomienda acudir a los centros de salud o a los dispositivos de urgencias de Atención Primaria, donde los profesionales indicarán qué tratamiento seguir o, si así lo estiman, remitirán a la persona al Hospital.

REFUERZO

En caso necesario, “se procederá a realizar refuerzos de personal y se adoptarán las medidas necesarias”, como contempla el Plan de Alta Frecuentación por gripe. Al respecto, Cabrerizo recuerda que se ha reforzado ya el servicio de Microbiología con la contratación de un facultativo y un técnico más para la rápida realización de pruebas diagnósticas.

Asimismo, se ha contratado personal para reforzar distintos servicios, tanto en el área de Atención Primaria como en los servicios de urgencias, neumología y geriatría del Hospital.

Para evitar su contagio se deben contemplar medidas higiénicas, como taparse boca y nariz al toser y estornudar, emplear pañuelos desechables y tirarlos después de cada uso, lavarse las manos con frecuencia y ventilar y limpiar los espacios donde se concentren personas.

Otra medida es la vacunación en el caso de grupos de riesgo, así como evitar la exposición al frío y el contacto directo con las personas afectadas por gripe. Finalmente, se recomienda limpiar los objetos y superficies que entran habitualmente en contacto con la persona enferma.

Cuando ya existen síntomas, se recomienda descanso, durmiendo las horas necesarias, beber abundantes líquidos, alimentarse de forma sana y equilibrada y evitar alcohol y tabaco. Conviene además recordar que la gripe está causada por un virus, por lo que no se trata con antibióticos. Para aliviar síntomas como fiebre o dolor muscular se puede tomar paracetamol.