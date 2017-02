“Al jefe del Ejecutivo regional no le gusta Guadalajara y no le gustan los azudenses. Solo así se entendería el permanente castigo a que Page somete a los ciudadanos de esta provincia en general y de Azuqueca en particular, especialmente en temas tan delicados como la asistencia sanitaria, dejándoles al margen de las inversiones necesarias para frenar la decadencia de la atención sanitaria”.

Así lo ha denunciado la presidenta del PP de Azuqueca y portavoz del Grupo Popular en ese Ayuntamiento, Aure Hormaechea, tras conocer que en el presupuesto de Castilla-La Mancha para este año apenas se incluye una partida de 83.520 euros para el segundo Centro de Salud de Azuqueca. “Ya me dirán qué se puede hacer con este dinero. Ni siquiera el plan funcional que el consejero del ramo se encargó hace unos meses de publicitar ante los vecinos, comprometiéndose a abrir el centro este mismo año 2017. Esto es una burla”, asegura la portavoz popular, que ha expresado su indignación en una rueda de prensa junto al concejal del PP Agustín Gil.

Es más, según se han desarrollado los acontecimientos durante la actual legislatura, Hormaechea pone en duda que se vaya a ejecutar esa inversión, teniendo en cuenta que para 2016 había presupuestadas dos partidas que sumaban unos 200.000 euros para el segundo centro de salud de Azuqueca, que se ubicará en el solar ‘derrumbado’ en su día por los socialistas y actualmente en situación de total abandono.

“Aquí no hemos visto un euro” lamenta la responsable popular, asegurando que la situación se repite en el Hospital de Guadalajara, con unas obras de ampliación que no terminan de llegar, a pesar de los 10 millones del año pasado –los que nunca más supo- y otros 10 millones consignados en 2017, “que mucho nos tenemos seguirán el mismo camino. Un camino desconocido”, subraya Hormaechea, que no olvida tampoco la incertidumbre generada en torno al transporte sanitario o con los equipos de urgencias asignados al centro de salud de Azuqueca. “Mucho me temo que el segundo centro de salud azudense se demore hasta las próximas elecciones”, apunta, y recuerda que su construcción fue paralizada por el Gobierno socialista de Barreda, siendo el único municipio de la región con más de 20.000 habitantes que no dispone de dos centros de salud.

La responsable del PP de Azuqueca reprocha el silencio de los socialistas azudenses ante una situación sanitaria que se hace insostenible. “Los azudenses también sufrimos el abandono de las instalaciones del Hospital de Guadalajara y desesperamos con las esperas en urgencias, en consultas, esperando una prueba o un diagnóstico; y también, como el resto, desesperamos buscando un lugar donde aparcar. Ahora además, tendremos que costearnos un parking que los socialistas no quieren que sea gratuito y para el que quieren imponer precios abusivos. Otro despropósito de la supuesta política social del PSOE”, asegura.

“En lugar de ponerse manos a la obras, el Gobierno de Page prefiere alardear con planes vacíos de presupuesto, mientras los azudenses y los guadalajareños desesperamos esperando unas mejores condiciones de la Sanidad que los socialistas definitivamente han abandonado”, lamenta Hormaehea.