Organizada por el servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo del Hospital y bajo la dirección del jefe de dicho servicio, José Manuel Ramia, la jornada se centrará en esta ocasión en la cirugía relativa al cáncer de páncreas, ha informado la Junta en nota de prensa.

Este tipo de jornadas pretenden ofrecer la última información disponible y acercar conocimientos sobre la patología relacionada con hígado, páncreas y vías biliares. En esta ocasión, aborda la patología pancreática, cuya incidencia ha aumentado en los últimos años, con alrededor de 40 casos diagnosticados cada año en Guadalajara.

Se trata, ha explicado el doctor Ramia, de una enfermedad muy grave porque no suele mostrar sintomatología. Cuando estos tumores se diagnostican, generalmente están avanzados, por lo que en muchos casos no son operables, y la quimioterapia en este tipo de cáncer no resulta tan efectiva como para otros tumores.

Su tratamiento, cuando el tumor es operable, requiere de cirugías radicales, “técnicamente muy difíciles, y los cirujanos deben estar muy bien formados para minimizar las complicaciones y así tratar de conseguir supervivencia y también calidad de vida”.

La cita tendrá un carácter divulgativo y docente y pretende acercar los últimos conocimientos sobre esta cirugía a todo el personal sanitario, “tanto médicos y residentes como enfermeras, auxiliares y personal no sanitario”.

En este sentido, José Manuel Ramia ha animado a asistir a todo el personal desde la convicción de que el trabajo debe ser multidisciplinar, “no sólo entre disciplinas médicas sino entre los diversos estamentos de un hospital, pues el conocimiento favorece la implicación de todos los profesionales, y conocer esta patología y su tratamiento favorece una mejor atención al paciente”.

La cita contará, por un lado, con la intervención de seis ponentes de reconocido prestigio, procedentes de hospitales españoles y un séptimo ponente internacional, procedente de Holanda, junto a una segunda parte centrada en la práctica clínica en la que se presentarán vídeos de técnica quirúrgica y se expondrán casos a partir de los cuales generar debate y extraer conclusiones.

Durante la misma, se abordarán nuevas opciones terapéuticas, cómo mejorar resultados o el abordaje laparoscópico del cáncer de páncreas, entre otros, y se expondrá la experiencia relativa a un estudio multicéntrico de una técnica quirúrgica específica para el cáncer de páncreas denominada Appleby.

Se trata, ha explicado el doctor Ramia, de una cirugía novedosa e infrecuente que ya se ha llevado a cabo en el Hospital de Guadalajara con buenos resultados y que se dirige a pacientes “muy concretos, con tumores muy grandes y localmente avanzados en los que se ha conseguido en muchos casos duplicar o triplicar la supervivencia, con buena calidad de vida”.