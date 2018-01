En el marco del programa municipal ‘Iniciativa Puente’, el Ayuntamiento de Azquueca de Henares organiza este jueves, 25 de enero, en el Espacio Joven Europeo (EJE) una nueva lección magistral sobre el Flipped Classroom o aprendizaje invertido, un modelo pedagógico que apuesta por el aprendizaje fuera del aula de determinados procesos y utilizar el tiempo de clase para potenciar otros métodos de adquisición y práctica de conocimientos.

La sesión comienza a las 17 horas y va a contar con la participación de Raúl Santiago, doctor en Ciencias de las Educación de la Universidad de Navarra y experto universitario en gestión de entidades sin ánimo de lucro de la UNED, además de profesor titular interino en la Universidad de La Rioja, coordinador del proyecto www.theflippedclassromm.es y uno de los creadores de www.eduapps.es y fundador e investigador principal de www.competencia.digital.

Agenda cultural

En cuanto a las propuestas de ocio del fin de semana, este viernes, 26 de enero, finaliza el ‘Ciclo de Cine: Racismo’ con la proyección en el EJE, a las 20:30 horas, de ‘I am not your Negro’, que recibió el Premio del Público al mejor documental en el Festival de Toronto de 2016. Además, en la cartelera comercial se ha programado la cinta de animación ‘Salvando al reino de Oz’ (todos los públicos) para el viernes, sábado y domingo, a las 18 horas, y ‘Molly’s Game’ (no recomendada para menores de 16 años), el sábado y domingo, a las 21 horas.

Las entradas del cine cuestan, con Tarjeta Ciudadana, 3 euros para los adultos y 2 euros para los niños y, sin este documento municipal, 3,80 y 2,45 euros, respectivamente. Se pueden adquirir de manera anticipada en la web municipal (pinche AQUÍ) y en los cajeros ciudadanos. Además, el mismo día, en taquilla, una hora y media antes del inicio del pase.

Cuentos y música

Además, el viernes 26 de enero, a las 17 horas, Estrella Ortiz visita la Casita de los Cuentos Eva Ortiz con una sesión de narración oral titulada ‘Cuentos y cosas de Rotundifolia’. La actividad se dirige a niños y niñas de 3 a 8 años y se requiere invitación.

Por último, el sábado 27, la banda azudense ‘Maese Patelín’ presenta a las 21 horas, en la Casa de la Cultura, su primer disco ‘Crucero’, con el que celebran el 35 aniversario de esta formación (1982-2017). El álbum recopila sus temas más antiguos y algunas de sus nuevas composiciones. El precio es de 5 euros, con CD de regalo. También se pondrá a la venta este trabajo en formato CD (5 euros) y vinilo (15 euros). Las entradas están disponibles en la web municipal (pinche AQUÍ), en los cajeros ciudadanos y en taquilla, desde las 19:30 horas.