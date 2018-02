La viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz, ha lamentado que el alcalde, Antonio Román, “presuma de conceder subvenciones de hasta 200 euros para comprar uniformes o ropa deportiva de marca a quienes tienen rentas de 80.000 euros anuales, mientras que hay familias que apenas ingresan el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y no reciben más que 30 euros de ayuda para pagar un servicio tan básico como el agua”. Así lo ha asegurado tras revisar la documentación de la convocatoria de subvenciones municipales para adquirir material de uso escolar, de la que el propio alcalde ha hecho un balance muy triunfalista, que no se corresponde en absoluto con la realidad.

A la vista de esta documentación, De Luz se ha preguntado “si de verdad es necesario subvencionar 200 euros en uniformes a una familia que tiene una renta de 80.000 euros anuales, o conceder otros 200 euros para comprar una mochila de marca valorada en 150 euros y unas zapatillas también de marca de 90 euros”. En otro de los casos que ha podido comprobar el Grupo Socialista se ha subvencionado con 124 euros la adquisición de unas deportivas y una sudadera de marca y son numerosas las ayudas de 80 euros para compra de zapatillas deportivas a familias con rentas altas.

Aunque se ha mostrado de acuerdo con “ayudar a las personas de nuestra ciudad que más lo necesitan”, ha recordado que el Grupo Socialista ya cuestionó en su momento la forma en que se había elaborado esta convocatoria, que abría la puerta a subvencionar la compra de material de uso no escolar y, además, no ponía límite de renta a los beneficiarios. “Ya nos temíamos en su momento que, con esta forma de proceder, se corría el riesgo de que el dinero público no fuera en su totalidad para quienes más lo necesitan ni tampoco para lo más necesario. A la vista de los resultados, se ha demostrado que teníamos razón”, ha agregado.

¿Quiénes se han quedado sin ayudas?

Además, la concejala socialista ha desvelado que la partida presupuestaria destinada a esta convocatoria se ha quedado finalmente en la quinta parte de lo anunciado por Román. Según reconoció él mismo en rueda de prensa hace solo unos días, el importe total de estas subvenciones ha ascendido a 40.490 euros, mientras que el pasado 27 de septiembre una nota de prensa emitida por el propio Ayuntamiento dice textualmente que “destinará a esta importante línea de ayudas a la educación la cantidad global de 200.000 euros”.

La viceportavoz del Grupo Socialista, Lucía de Luz, ha lamentado “este nuevo engaño del alcalde, algo a lo que tristemente ya nos tiene acostumbrados”, y se ha preguntado “si no se habrán quedado sin ayudas muchas familias que verdaderamente las necesitaban”. Para la concejala socialista, “Román hace anuncios una y otra vez con el único propósito de salir en las fotos, pero la realidad es que finalmente no cumple, como ha quedado en evidencia una vez más”.