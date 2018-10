Patrick Nogueira, autor confeso de las muertes de sus tíos y sobrinos en agosto de 2016 en la localidad guadalajareña de Pioz, dijo en los mensajes por ‘WhatsApp’ enviados a Marvin, un amigo de Brasil, que lo hizo “todo con guantes” y que no dejó huellas. “Estoy feliz de que no me importe, no podía dejar de compartirlo contigo”.