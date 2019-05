El candidato del PSOE a la Alcaldía de Guadalajara, Alberto Rojo, y el candidato socialista a las Cortes de Castilla-La Mancha, Pablo Bellido, han mantenido una reunión con el sindicato UGT, con el propósito de escuchar sus propuestas e intercambiar ideas con el objetivo de aumentar las cifras de empleo y conseguir que éste sea de mayor calidad.

Coincidiendo con el 140 aniversario de la fundación del PSOE, los candidatos han puesto de manifiesto la contribución de este partido a la consecución de derechos sociales a lo largo de la historia, al tiempo que han agradecido al sindicato su importante papel en esa labor.

Alberto Rojo ha destacado la importancia de escuchar a quienes más propuestas tienen en materia de empleo, que son las organizaciones sindicales y se ha comprometido a llevar a cabo diversas acciones en este ámbito cuando sea alcalde de la ciudad. En este sentido, se ha referido a la necesidad de conseguir que Guadalajara sea un polo de atracción empresarial. “Guadalajara está parada porque en estos años el Ayuntamiento no ha tomado decisiones que permitan ampliar el suelo industrial y ponerlo a disposición de las empresas, como sí han hecho otros municipios del Corredor”, ha lamentado Rojo, al tiempo que se ha comprometido a solventar esta situación desde la Alcaldía para contribuir a la generación de empleo de calidad ligado a la innovación y las nuevas tecnologías.

Del mismo modo, ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar el empleo público con medidas que permitan reforzar los servicios municipales, algo que no sólo es positivo para las funcionarias y funcionarios si no, fundamentalmente, para la ciudadanía, “que recibirá servicios de mayor calidad”. Además, se ha comprometido a acogerse a todas las políticas de empleo que vengan de otras administraciones, ya que son un importante balón de oxígeno para muchas familias que no perciben ingresos. “Antonio Román ha decidido en estos cuatro años no acogerse a los planes de empleo del Gobierno regional y con eso ha dejado en la estacada a más de mil desempleados y desempleadas de Guadalajara, que podían haberse beneficiado de estos programas”, ha lamentado y ha añadido que quiere liderar un proyecto en el que “el Ayuntamiento se preocupe de los vecinos y vecinas y no de ponerse enfrente de otras instituciones, como ha hecho Antonio Román”.