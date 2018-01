A 1 de enero de 2017, Yebes contaba con un censo de población de 3.076 habitantes, lo que supone un incremento del 6,7% con respecto a hace un año, cuando tenía 2.861 habitantes. En términos absolutos equivale a un saldo positivo de 195 habitantes en este periodo, lo que le convierte en el municipio de la provincia de Guadalajara que más aumentó la población en ese lapso temporal. Tan solo superado por la capital, Yebes logra una progresión demográfica por delante de El Casar, Cabanillas del Campo, Pioz, Chiloeches o Marchamalo, que vio aumentar su padrón en 104 habitantes. El pasado 29 de diciembre y como es habitual por estas fechas, el Instituto Nacional de Estadística publicaba las cifras oficiales de población resultantes de la revisión del Padrón municipal una vez llevadas a cabo las comprobaciones oportunas. Esos números han tenido su refrendo en el Boletín Oficial del Estado con la publicación del Real Decreto correspondiente.

El Ayuntamiento de Yebes defiende que detrás del crecimiento “sólido y constante” de este municipio está la “calidad y sostenibilidad” de los servicios de competencia local que se prestan y demandan los vecinos. Que en 2017 se fortalecieron con la puesta en marcha de una de las necesidades más ansiadas por la población, que puso fin al problema de la escolarización que arrastraba este municipio desde hacía cuatro años. “Sin duda la apertura del colegio público ha marcado un punto de inflexión en la realidad de Yebes y Valdeluz, que hoy están en disposición de afrontar el futuro con las necesidades educativas cubiertas y las máximas garantías”, apunta Miguel Cócera. El alcalde de Yebes sostiene que este fenómeno demográfico evidencia la “robustez y solvencia” de un municipio que crece a un “ritmo firme y razonable” y que encara el 2018 con ambiciosos proyectos, que tienen que mejorar de forma ostensible los servicios en materia de transportes, sanidad y estrategia empresarial.

Y es que Yebes es la única de las diez localidades de la provincia de Guadalajara que más crecieron en el periodo testado por el INE que no dispone de un metro cuadrado de suelo industrial. “Es verdad que hoy por hoy seguimos aumentando en población gracias a la relación de equilibrio que existe entre la oferta inmobiliaria, que no tiene competencia en unos cuantos kilómetros a la redonda, y la red de servicios, un maridaje que no puede ser eterno”, anuncia Miguel Cócera. Para cambiar esta tónica, el Ayuntamiento de Yebes emprenderá durante este año la revisión del Plan de Ordenación Municipal, que liberará terrenos para usos y servicios terciarios. El alcalde defiende que el futuro del municipio pasa por “atraer el interés de empresas sostenibles que sean capaces de generar empleo, ocupación de viviendas, tráficos de pasajeros e ingresos alternativos”. Para ello, el Gobierno municipal pondrá en valor la ubicación estratégica de Valdeluz por su proximidad a Guadalajara y el Corredor del Henares, la Autovía de Aragón, la estación de Alta Velocidad y la marca tecnológica y científica que identifica a este municipio, “atractivos que marcan la barrera entre progreso y estancamiento”.

Con una media de edad de 36 años, “que nos coloca entre los municipios más jóvenes de Castilla-La Mancha”, la pirámide por sexos de Yebes se divide en 1.603 hombres y 1.473 mujeres. La previsión es que esa tendencia poblacional al alza se mantenga a lo largo de 2018, ya que a día de hoy el censo se sitúa en 3.542 habitantes. En el primer tercio del año está prevista la entrega de una promoción de 138 viviendas, lo que contribuirá a alcanzar la cifra de 4.000 habitantes en el primer semestre de 2019. “Estamos en un nivel de ocupación de vivienda que supera el 70%, así que los márgenes de mejora son muy estrechos”, opina el alcalde de Yebes. No en vano, el Gobierno municipal asegura que el propósito no es tanto seguir aumentando el padrón de población como “crecer de forma ordenada y al mismo ritmo que los servicios”. Según las cifras dadas a conocer por el Instituto Nacional de Estadística, Yebes ocupa el decimocuarto puesto en la lista de municipios más poblados de la provincia de Guadalajara. Además, es el único de los que superan los 3.000 habitantes con deuda viva a cero.