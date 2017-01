• “En ese centro hay habitaciones y camas en buen estado que aliviarían la presión asistencial que existe ahora en el Hospital que impide realizar intervenciones quirúrgicas ya programadas desde hace meses y que ha obligado a cerrar quirófanos por culpa de la ineficaz gestión sanitaria de Page” afirman Ana Guarinos y Lorenzo Robisco

• “Con la salud de los guadalajareños no se juega por eso le pedimos a Page que no oculte información, que no engañe más a Guadalajara y que tome medidas para solucionar este caos que vivimos desde hace semanas” subrayan los parlamentarios regionales por Guadalajara