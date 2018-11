En el acto, que ha estado conducido por el periodista Antonio Herráiz y cuya laudatio de la premiada ha corrido a cargo del redactor jefe de Opinión de El País, José Andrés Rojo, han estado presentes el alcalde de Brihuega, Luis Viejo, la directora general de la Fundación de la Universidad de Alcalá de Henares, María Teresa del Val; el vicerrector del Campus de Guadalajara de la UAH, Carmelo García; y el presidente de FAPE, Nemesio Rodríguez, entre otras personalidades y autoridades, además de los miembros del jurado de este galardón y estudiantes de la UAHm, ha informado la Diputación en nota de prensa.

El máximo responsable de la Diputación ha felicitado a Pilar Bonet reseñando la importancia y relevancia que ha tomado este Premio que ya tiene una trayectoria de seis años y que “aunque no es un número redondo, sí un tiempo significativo para echar la vista atrás y reflexionar acerca del camino que hemos andado”.

“Son ya seis años en los que de forma institucional venimos reconociendo y trabajando para que la figura de Manu Leguineche, que encarna tantos valores necesarios hoy en en esta sociedad, siga presente, se difunda y se aprenda”, ha dicho Latre expresando agradecimientos tanto a la Universidad de Alcalá como a la FAPE, al Consistorio briocense y a la hermana de Manu, Rosa Leguineche que hacen posible, junto a la Diputación, el funcionamiento de la Cátedra.

Latre ha incidido en que “es de justicia y tenemos el deber moral de tratar de facilitar la transmisión del legado de Manu y de devolverle de alguna manera ese cariño y ese amor por nuestra tierra” y ha resaltado la unión con Brihuega, en la Alcarria del viaje de Cela.

Los temas a los que más se ha dedicado Pilar Bonet han sido problemas territoriales legados por la URSS y conflictos en Ucrania, especialmente Crimea y en Donetsk y en Lugansk, y antes, Chechenia y Cáucaso. Pero como bien recalca ella, Pilar Bonet no es corresponsal de guerra; pero sí corresponsal desde hace 32 años del periódico El País en Moscú donde ha pasado la mayor parte de su carrera profesional “que le ha valido diversos premios, algunos muy prestigiosos, y a los que a partir de hoy puede añadir el ‘Manu Leguineche’”, apuntó Latre reseñando que este Premio “también tiene que servir para dar a conocer nuestra maravillosa provincia que acogió durante tantos años a Manu, una figura inolvidable y referencia del periodismo en España, que siguió fervientemente en su ejercicio de la profesión los principios de honestidad y algo tan difícil como la búsqueda de la verdad”.

SERÁ NOMBRADA PROFESORA HONORÍFICA DE LA UAH

Este Premio, que está dotado con 8.000 euros, se enmarca dentro de la Cátedra que lleva el nombre del periodista y que busca institucionalizar su figura y alentar al permanente estudio de la obra y legado periodístico y literario de Manu Leguineche de la mano de la Universidad de Alcalá de Henares. Además, la premiada será nombrada profesora honorífica de la UAH.

“A las puertas de una fecha tan importante y señalada como el 40 aniversario de nuestra Carta Magna, de la Constitución Española, quiero resaltar en este foro el Artículo 20 referido a la Libertad de Expresión. Un derecho fundamental, tan ligado al periodismo, que debemos de cuidar y respetar. La libertad de expresión es base de nuestra Democracia, y solo sobre estos firmes cimientos podremos seguir construyendo una sociedad mejor”, finalizó el presidente.

AGRADECIMIENTO DE BONET

Por su parte, Pilar Bonet se mostró agradecida por el recibimiento de este premio y reparó en Manu Leguineche para describirlo como “un profesional admirado y respetado cuando yo era una estudiante para la que el oficio de escribir era un sueño”. Bonet contó que “Manu había escapado de la España provinciana y nos informaba de fascinantes mundos lejanos. Para una adolescente obligada a regresar a recogerse a las 10 de la noche, Manu era un personaje envidiable y envidiado”.

“Nunca pensé que tantos años después yo estaría aquí en su tierra de adopción para contarle que no he viajado tanto como él, ni he escrito tanto como él, pero que de él aprendí el instrumento básico de un periodista, la curiosidad por lo que nos rodea”.

Bonet también realizó un repaso por su trayectoria profesional como corresponsal explicando los medios para comunicarse con el exterior y los principales acontecimientos que ha cubierto desde su posición.

El presidente de la FAPE, Nemesio Rodríguez, dijo de la premiada que, al igual que Manu Leguineche en expresión de Pío Baroja, “es también una periodista de patas”, contraponiéndolo al de “mesa”.

“Como Manu, ya ha perdido la cuenta de los pares de zapatos que se ha gastado para informarnos y explicarnos los misterios que se ocultaban detrás del “telón de acero” y de los grandes acontecimientos que siguieron a su demolición”, dijo Rodríguez citando algunos como el accidente nuclear de Chernobil, la perestroika de Gorbachov o la presidencia de Yeltsin, entre otros.

Y añadió: “Periodistas como nuestra premiada archivan la melancolía y nos devuelven la fe, la curiosidad, la pasión y la vocación por este oficio tan maravilloso y exigente”.

También el vicerrector de la Universidad de Alcalá, Carmelo García, transmitió la felicitación del rector de la UAH y del equipo rectoral y dio la bienvenida a Bonet “al claustro de profesores al que se incorpora como profesora honorífica”.

García manifestó que “la cátedra Manu Leguineche tiene como uno de sus objetivos transmitir a las nuevas generaciones los valores de Manu y de los que reciban su premio. Y los valores de Pilar Bonet son un referente imprescindible para nuestros estudiantes, en un tiempo en el que la honestidad, el rigor, el respeto a la verdad y el compromiso ético parecen estar ausentes en numerosos ámbitos de esta sociedad global”.

Previo al acto de entrega del Premio que ha tenido lugar en la iglesia de San Miguel, decorada al detalle para la ocasión, ha tenido lugar una actividad académica en forma de coloquio bajo el título ‘Vivencias del periodismo’ con la premiada y los periodistas Alberto Masegosa y Lucía Méndez.