Un dato que han aportado este miércoles entidades sociales como ACCEM, Casa Nazaret, Cáritas Diocesana, Guada-Acoge o la Delegación de Migraciones y Manos Unidad, quienes aún reconociendo la labor y apoyo tanto por parte de las administraciones como del voluntariado creen que vendría bien una mayor participación en una región en la que el 33’9 por ciento de la población está en riesgo de pobreza y exclusión social.

Según ha señalado en un encuentro con los medios Leticia Gutiérrez, responsable de la Delegación Diocesana, de las aproximadamente 570.000 personas que sufren esta situación, casi 300.000 son mujeres, situándose esta región la quinta con tasa más alta.

Desde estas organizaciones admiten que pese a la situación y a que hay gente que ha conseguido salir de esa crisis severa, las personas que no han podido hacerlo “se han quedado ancladas” y esa cronicidad es la que preocupa ahora, porque hay aún muchas familias con escasos o con nulos ingresos y con historias de vida “muy rotas”.

Aunque se han reducido los grupos de personas que no pueden permitirse irse de unas vacaciones al menos una semana, los que retrasan en los gastos de la vivienda y los que no pueden disponer de un automóvil, se ha incrementado la población que no puede mantener la vivienda caliente.

La responsable de la Delegación Diocesana no ha negado que ha habido en los últimos años una cierta recuperación pero en su opinión, al no ser sostenida, ha apuntado que “si hubiera de nuevo ahora una crisis, habría muchos que volverían a entrar en una pobreza severa”.

De igual modo, estas organizaciones se han quejado de los bajos salarios y de la temporalidad, algo que les preocupa, al igual que la subida de los alquileres en los últimos años, en concreto en Guadalajara capital.

Por su parte, Lourdes López, de Cáritas en Guadalajara, en nombre de todas las entidades ha querido hacer especial hincapié en que el objetivo común por la erradicación de la pobreza y posibilitar una vida digna para todas las personas que se atienden.

En referencia concreta a esta provincia, ha precisado que en el último año se han atendido a través de las distintas entidades en Casa Nazaret a más de 5000 personas con el apoyo de profesionales y voluntarios.

Entre los servicios prestados López ha hecho referencia a la atención a mayores, inmigrantes, apoyo psicológico, personas sin hogar, supermercado solidario y acompañamiento y apoyo integral y se han financiado apoyos en otros países desde Manos Unidas.

En el caso del restaurante y supermercado solidario, de las cerca de 400 familias que se atendieron el pasado año se ha pasado a casi la mitad. Para López “es una buena noticia” el hecho de que se haya reducido el número de personas que acuden a este servicio o a otros de los que se prestan en Casa Nazaret, quienes piden ayuda sufren una “mayor intensidad” de pobreza.