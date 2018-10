Unos hechos que Chamorro atribuye, en declaraciones a Europa Press, al posible asentamiento en la zona de una “familia” de lobos, por o que reclama así que este anima pueda defender el ganado sin tener problemas porque de acuerdo a la normativa actual, si un mastín se acerca a un turista que esté por la zona, este le puede denunciar.

Chamorro ya ha tenido ocasión de tener que afrontar una denuncia y aunque la ganó, no quiere que se convierta en una constante.

También vuelve a reivindicar al Gobierno de Castilla-La Mancha la colocación de indicadores o señales en las zonas donde hay ganado pastando para indicar que puede haber perros con el ganado para protegerlo frente al lobo y eviten acercarse y alguna subvención no sólo para la adquisición de los mastines sino para su mantenimiento.

“Los mastines están para defender la vida de nuestro ganado”, afirma este ganadero, muy preocupado por la supervivencia de la caballa ganadera de la comarca. “No podemos entender como no se protege y se hace más para evitar la sangría que está sufriendo el sector primario, sobre todo a la ganadería extensiva”, lamenta.

El presidente de la Plataforma ha indicado que la Administración regional les indicó que se iban a colocar dichos carteles y “sabemos que están hechos pero no se ponen, y no sabemos si es por un tema político para que no se enfade nadie pero no se terminan de poner”, apostilla.

El hecho es que, según Chamorro, muchos ganaderos querrían tener más mastines para cuidar su ganado frente a posibles ataques del lobo o de otros animales y no los tienen para evitar problemas.

“Nosotros somos los primeros que queremos que el lobo tenga su hábitat pero necesitamos que nuestro ganado esté protegido y de acuerdo a la normativa actual, cualquier turista que nos denuncie porque le ladre un mastín que esté cerca, automáticamente nos puede denunciar”, precisa.

Chamorro ha agradecido por último la labor de los agentes medioambientales y agentes del Seprona pero no comprende que se les otorguen ayudas para adquirir mastines cuando luego tienen el problema de que les pueden denunciar si estos ladran a cualquier paseante.

“Los políticos tienen que darse cuenta que si no buscan una solución desaparecerá la ganadería extensiva en la zona”, concluye el presidente de la Plataforma en Defensa del Mastín, que pide una mayor implicación de la Administración Regional con el sector ganadero porque “explotación que se quita, explotación que desaparece”, concluye, lamentando además que los pocos ganaderos que quedan son mayoritariamente de avanzada edad.