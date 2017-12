• “Lo que están haciendo Page y Podemos con la Sanidad en Guadalajara es inhumano e inadmisible: las obras del Hospital continúan paradas, hay ambulancias que trasladan a enfermos sin certificación sanitaria ni calefacción en pleno invierno, y citan a pacientes con una demora de año y medio”

• “Page no tiene dinero para la Sanidad, ni para calefacción en algunos colegios, ni para el segundo instituto en Alovera, ni para favorecer la creación de empleo a través del Plan Estratégico del Corredor del Henares; pero sí lo tiene para seguir contratando a más asesores a su servicio y al de sus socios de gobierno de Podemos, tal y como hoy publica el Diario Oficial de Castilla-La Mancha”, denuncia.

19, diciembre, 2017 “Estos dos años y medio de gobierno de Emiliano García Page han sido dos años y medio perdidos para Guadalajara y para Castilla-La Mancha y dos años y medio de engaños e incumplimientos sucesivos con la provincia de Guadalajara”. Así se ha manifestado la Presidenta del PP de Guadalajara y Presidenta del Grupo Popular en las Cortes regionales, Ana Guarinos, en el transcurso de una rueda de prensa en la que ha detallado alguna de las muchas promesas que Page no ha cumplido en Guadalajara.

Refiriéndose al Hospital, Guarinos recordaba que el propio Page prometió en mayo de 2016 en Guadalajara el comienzo inminente de las obras “pero como todo el mundo puede comprobar, las obras están paradas, no se ha movido un solo ladrillo y no se ha cumplido el compromiso que vino a anunciar Page, personalmente, a Guadalajara” ha afirmado mientras mostraba una fotografía del Hospital.

También en el ámbito sanitario, Guarinos ha denunciado otro incumplimiento de Page, esta vez con Azuqueca de Henares: “En el debate del Estado de la región del año pasado anunció que el segundo centro salud de Azuqueca estaría finalizado en diciembre de 2016. La verdadera realidad es que a día de hoy todavía no han comenzado las obras y, por lo tanto, ha faltado a su palabra”.

Ambulancias sin calefacción, listas de espera multiplicadas por más de mil y citas para año y medio

La presidenta del PP también ha denunciado en la rueda de prensa más ejemplos del deterioro en el que tienen Page y Podemos a la Sanidad de Guadalajara: “Existen ambulancias que están circulando por la provincia de Guadalajara y trasladando a pacientes que no tienen el certificado sanitario. Tampoco tienen el equipamiento necesario para atender a los pacientes y alguna de ellas tiene más de 400.000 kilómetros de rodaje”. Y, por si fuera poco, algunas de estas ambulancias van sin calefacción, trasladando a pacientes desde lugares como Jadraque en pleno invierno, con temperaturas bajo cero, “lo que es un ejemplo más de la falta de sensibilidad y del abandono del gobierno de Page y Podemos en relación con los guadalajareños”.

En cuanto a las lista de espera ha calificado de “escandaloso” el incremento de las mismas con Page y ha puesto como ejemplo que en junio de 2015 –último mes de gestión del PP en la Sanidad de Guadalajara- había una sola persona esperando más de 180 días a ser intervenida. “A día de hoy, después de dos años y medio, con un gobierno de Page y Podemos, hay 1.347 personas”, algo que ha calificado como “inadmisible e inhumano”.

También ha denunciado otro dato que habla claramente de la desidia y el abandono de Page hacia la Sanidad de Guadalajara: “Una persona operada en el Servicio de Oftalmología el pasado mes de octubre ha recibido la notificación de cita para revisión en marzo de 2019, es decir, para un año y medio más tarde”.

El Campus Universitario paralizado, un IESO de Alovera que no está en presupuestos y niños que pasan frio en los colegios

Si en el ámbito sanitario no están bien las cosas para Guadalajara con Page, en el educativo no están mejor. “Dos año y medio después, el Campus Universitario de Guadalajara sigue como lo dejó un gobierno del Partido Popular. Page no ha querido comenzar y hacer realidad un proyecto fundamental para la Ciudad y para nuestros universitarios”.

Pero además, denuncia Guarinos, “el segundo Instituto de Educación Secundaria Obligatoria que es necesario para Alovera, ni aparece en los presupuestos de 2018, en lo que constituye otro desprecio más de Page hacia esta provincia”.

Por si fuera poco, Guarinos se ha hecho eco de las denuncias de algún sindicato que afirmaba la existencia de colegios en nuestra provincia en los que los niños pasan frío, no superando los 10ºC cuando se están alcanzado temperaturas de bajo cero “No se puede ser más insensible”, ha subrayado, al tiempo que exigía actuaciones de mantenimiento.

Page olvida también el Puente Árabe, el Plan Estratégico del Corredor del Henares y la conexión Alcorlo-Beleña

Si Page ha olvidado y abandonado a la Sanidad y la Educación de Guadalajara, también ha hecho lo mismo con infraestructuras y planes de desarrollo con los que él mismo se había comprometido personalmente “pero que, una vez más, vemos que tan sólo han sido engaños”.

Es el caso del Puente Árabe, de Guadalajara, en el que hace exactamente un año se prometió medio millón de euros para su rehabilitación “pero que ahora Page también ha dejado fuera de los presupuestos de 2018”. O el Plan Estratégico del Corredor del Henares “fundamental para la instalación de empresas, y por tanto para el empleo, y que en dos años y medio de gobierno, Page no ha querido invertir en él ni un céntimo de euro para ponerlo en marcha”.

Lo mismo sucede con la conexión Alcorlo-Beleña “fundamental para que el agua que se tira hoy se quede en Guadalajara y pueda ser utilizada por los agricultores y que Page también está rechazando impulsar”. En este sentido, Guarinos ha dicho que “los socialistas no pueden venir a darnos lecciones sobre la defensa del agua, lo que tienen que hacer es trabajar un poco más para conseguir el agua que ha conseguido el PP, 400 hectómetros cúbicos de lámina, frente a 0 hectómetros de los socialistas”.

Page no invierte en Guadalajara pero sí tiene dinero para contratar a más asesores para sus socios comunistas en el gobierno

Guarinos ha denunciado que mientras todo esto sucede “Page sí que tiene dinero para contratar a más asesores y para que funcionarios pasen a prestar servicios al gobierno de Page y Podemos por el procedimiento de libre designación. Para asesores, sí; para sanidad, educación, calefacción ambulancias y colegios, dependencia, para esto Page no tiene dinero”.