Según ha informado el PP en nota de prensa, el Ayuntamiento de Guadalajara “no tiene a día de hoy contrato firmado con la que puede ser la empresa adjudicataria de un procedimiento de más de 120.000 euros, ni tampoco propuesta de adjudicación”, ha denunciado el portavoz, Jaime Carnicero, que ha detallado que “ahora mismo se está procediendo a la calificación por parte de la mesa de contratación para ordenar la documentación presentada por el mejor licitador”.

De hecho, ha explicado Carnicero, “se presentaron cinco empresas y aún cabe la posibilidad de que cualquiera de estas pueda recurrir y que la empresa que ha montado el alumbrado no fuera el adjudicatario definitivo porque a partir de hoy se abre el abanico para que las empresas que no han ganado puedan recurrir”.

“Al alcalde le han colocado los arcos de luz en su cara y, o no se ha dado cuenta, o no se quiere dar cuenta de que la empresa que lo ha realizado a día de hoy no es adjudicataria de este suministro”, han dicho los concejales ‘populares’.

Así, les parece “increíble que el equipo de Gobierno, compuesto por PSOE y Ciudadanos, haya permitido que vehículos pesados hayan estado invadiendo la vía pública, entre otras la Plaza Mayor, sin ningún tipo de habilitación legal o documento contractual incurriendo en riesgos a la ciudadanía ante posibles siniestros o incidentes”.

SOLICITUD DE CONVOCATORIA URGENTE DE LA COMISIÓN DE TRANSPARENCIA

Por todo ello, desde el Grupo Popular han exigido “de manera inmediata la retirada de los arcos y columnas de luz” porque, han dicho, “no se puede permitir, primero esta irregularidad y segundo que pase algo y la empresa no tenga contrato”.

También han pedido “el precinto de las derivaciones y puntos de luz que se puedan haber creado por parte de esta empresa” y la “convocatoria urgente de la Comisión de Transparencia, como se hizo hace 10 días con la chapuza de la convocatoria del puesto de gerente del Patronato de Cultural, para que tanto la concejal de Festejos como la concejal de Contratación, y por supuesto el alcalde, den explicaciones de porqué se ha permitido el montaje de este suministro sin ningún tipo de contrato ni adjudicación, y saltándose todas y cada una de las fases de un procedimiento de licitación de esta características”.

“Este equipo de Gobierno ausente ha permitido esta situación incurriendo en una gran irresponsabilidad”, ha añadido el concejal del Grupo Popular aludiendo. “Si se hubiese caído un arco, quién hubiera asumido esa responsabilidad”, se ha preguntado Carnicero. “Solo el alcalde que es a quien corresponde adjudicar este contrato”, ha remarcado.

Ante todo esto, el portavoz del Grupo Popular también se ha preguntado “porqué el Grupo de Ciudadanos permite que este equipo de Gobierno se salte la Ley de Contratos, se salte también todos los órganos sindicales con la convocatoria de la plaza del gerente del Patronato de Cultura, y a cambio de qué están permitiendo todo esto”.

Por otro lado, y sobre el programa de Ferias y Fiestas de Guadalajara, Carnicero manifestado que “era lo que ya estaba propuesto y planificado” por el anterior equipo del PP, con lo cual ha expresado su satisfacción porque “cuando el equipo de Gobierno actual reconoce que se dejaron hechos los deberes y además los mantienen, no será tan malo”.