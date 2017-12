Pese al frío de la mañana, los vecinos y vecinas de la Plaza 3 de Abril y del Barrio del Economato, se acercaron a exponer sus quejas a los concejales del Partido Popular, que siguen su ronda de visitas por los distintos barrios de Azuqueca para conocer de primera mano los problemas que les preocupan.

Como ha ocurrido en otros emplazamientos, también en este caso se repite el sentimiento de abandono que el PSOE azudense ejerce sobre estos barrios. “Son muchos los que afirman haber hecho llegar sus quejas al Ayuntamiento, sin que hasta el momento hayan visto solución alguna”, asegura la portavoz del Grupo Popular, Aure Hormaechea, que ha realizado la visita junto al resto de concejales del PP.

“El estado de los garajes no puede ser más lamentable, se inundan en cuanto caen dos gotas, los techos y paredes presentan grietas con el consiguiente peligro para la vecindad, los soportales tienen un aspecto de abandono total, con columnas en las que los azulejos se cayeron hace meses sin que se hayan reparado, las arquetas están rotas, levantadas y obstruidas, con el consiguiente peligro de caídas que ello supone, las papeleras no se vacían en semanas y la Plaza no se limpia” apunta Hormaechea, como ejemplos de una larga lista de problemas para los que la vecindad lleva años esperando las soluciones.

Por otra parte, los vecinos se quejan y con razón del “recorte” que ha hecho el gobierno del Ayuntamiento en los presupuestos, quitando 100.000 euros que iban a ser destinados a la mejora de la Plaza 3 de Abril y Barrio del Economato.

“Esos cien mil euros que el Equipo de Gobierno socialista anunció a bombo y platillo hace unos meses en el Presupuesto aprobado por PSOE y CIUDADANOS, siete meses después se han visto aminorados sin causa alguna”, lamenta Hormaechea, haciéndose eco de las quejas vecinales, que reprochan a los socialistas la falta de inversión en su barrio, llegándose a considerarse como un ‘barrio de segunda’.

En este sentido, critican que desde el Ayuntamiento se ha obligado a poner cerramientos para ocultar la unidad exterior de los aires acondicionados, con el correspondiente gasto para el vecino, “mientras que en la Avenida de Europa -calle perpendicular a la Plaza- no existe esa obligación”.