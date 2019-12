El portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Guadalajara, Jaime Carnicero, ha lamentado que Page “siga en su empeño de dar la espalda a Guadalajara y anteponga privilegios económicos vitalicios para los funcionarios que hayan sido altos cargos a las necesidades, que son muchas, de la ciudad de Guadalajara y de sus vecinos”. Carnicero ha mostrado la “preocupación” del Grupo Popular por los Presupuestos de la Junta de Comunidades para 2020 donde no se recoge ni una sola de las 255 enmiendas presentadas por el Partido Popular, algunas muy necesarias para Guadalajara.

En este sentido, el portavoz municipal se ha referido a la rehabilitación de las naves del Fuerte de San Francisco -que además existe una sentencia del Tribunal Supremo a la que Page está haciendo caso omiso-; al impulso del Parque Científico y Tecnológico de Castilla-La Mancha en Guadalajara, así como el desdoblamiento CM-101 desde Guadalajara y el arreglo de la vía comprendida desde el puente árabe hasta el puente atirantado. También se han rechazado las enmiendas del PP para aumentar la dotación prevista para las obras del Hospital de Guadalajara hasta los 21 millones de euros, entre otras como las que pedían incluir partidas para el anunciado centro de salud de Los Valles -que ya se ha cedido la parcela a la Junta- o el nuevo colegio de Aguas Vivas.

Carnicero ha denunciado la forma de actuar de Page “que no tiene dinero para cubrir bajas de médicos o profesores, o para realizar inversiones importantes en Guadalajara, pero sí para aumentar hasta un 80% el número de altos cargos con respecto a la legislatura anterior”. “Es el mismo mal ejemplo que sigue Alberto Rojo aquí en Guadalajara: decir que no hay dinero y que el PP dejó el ayuntamiento en quiebra, mientras no le duelen prendas, aunque intente ocultarlo, en gastar en fiestas, actos para salir en las fotos y subir impuestos”. “Los perdedores somos los guadalajareños y desde el Grupo Popular no lo vamos a consentir, por ello seguiremos aprovechando todas las formas a nuestro alcance para seguir exigiendo aquello que creemos que merece nuestra ciudad para seguir avanzando”, ha finalizado Carnicero.