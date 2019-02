El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Guadalajara, Alejandro Ruiz, ha dejado la puerta abierta a la negociación del presupuesto del Consistorio con el fin de que se pueda aprobar pero ha denunciado el “chantaje, juego sucio y rastrero” del equipo de Gobierno diciendo a las asociaciones, emprendedores y clubes que “Ciudadanos les está quitando el dinero”.

“Que voten a favor porque si no los setecientos funcionarios del Ayuntamiento no podrán incrementar sus salarios el 2,5% ni el 50% del aumento derivado de la Relación de Puestos de Trabajo. Que voten a favor porque si no peligran subvenciones vitales para manifestaciones culturales como el Maratón de Cuentos o el Tenorio Mendocino. Que voten a favor porque si no los clubes deportivos de Guadalajara no podrán cobrar sus subvenciones”, ha afirmado Engonga.

El edil señala que “no es de recibo es que quieran reducir 400.000 euros al deporte y otros 100.000 más a los festejos de la ciudad, que no sólo son las fiestas de septiembre, sino también la Navidad”, ha informado el PP en nota de prensa.

Lo que el PP pide a Ciudadanos “es que sea coherente” y que si está abierto a seguir negociando “realice un ejercicio de responsabilidad, alejado de los intereses partidistas que, aunque lo niegue, existen tras su postura de no aprobar unos presupuestos que son los que Guadalajara necesita para seguir creciendo”.