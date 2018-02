El PP exigirá responsabilidades de las consecuencias derivadas de que no se apruebe ley de tiempos máximos, presentada por el PP, porque Page no tiene excusa para no apoyarla.

Indica que la irresponsable gestión de la Sanidad de Page es también denunciada por los propios dirigentes socialistas, como el alcalde de Azuqueca de Henares, que pedía a Page que cumpla su compromiso –colocando incluso pancartas- y construya el segundo centro de salud del municipio de forma inmediata