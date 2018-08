Guadalajara es la gran olvidada de Page y la comarca del Señorío de Molina y el Alto Tajo no iba a ser una excepción. Tras el último anuncio de uno de los ‘voceros’ del presidente (¿0 habría que decir voceras?), desde el Partido Popular de Guadalajara, Lucía Enjuto –miembro del Comité Ejecutivo y secretaria de acción electoral en la zona de Molina, además de diputada provincial por la zona-, ha puesto sobre la mesa “las verdades” sobre el Señorío, destapando los engaños del Gobierno de Page con esta tierra.

Para empezar, Enjuto no ha querido pasar por alto el último anuncio -que no el primero- sobre la carretera de Peralejos de las Truchas. “Es lo mismo que nos dijeron en junio, aunque entonces aseguraban que las obras empezarían en verano… y el verano se acaba, con la única novedad de que todo sigue igual”, lamenta la diputada y alcaldesa de Mazarete, que conoce muy bien la realidad de la comarca, y también “el daño que las mentiras de Page están haciendo”.

En este sentido, Enjuto recuerda que ni el Gobierno de Page, ni sus antecesores del PSOE han invertido ni un céntimo de euro en la comarca de Molina. En materia de carreteras, las que se han ejecutado han sido porque fueron proyectadas y presupuestadas –a pesar de coincidir con en el mayor momento de crisis- durante el Gobierno del PP con Cospedal, concretamente la que une Poveda y Peñalén y la travesía de Molina. Además, subraya también que “a diferencia de los anuncios de Page, la Diputación de Guadalajara sí ha apostado por mejorar las comunicaciones en el Señorío, arreglando 338 kilómetros de la red provincial con una inversión superior a los 30 millones de euros, ejecutados fundamentalmente durante el anterior mandato”.

La carretera de Peralejos es una de las principales arterias del parque natural del Alto Tajo, “pero los socialistas, que ha gobernado durante décadas en Castilla-La Mancha, jamás se han preocupado por invertir en ella, ni en ninguna otra, acondicionándolas como corresponde a una zona que tiene en el turismo una de sus principales fuentes de ingresos”, señala la diputada, argumentando que “la Comarca de Molina necesita inversiones y que Page se deje de anuncios. Es un insulto para la zona que una consejera venga aquí a prometer algo que, además, sabe que no va a cumplir, entre otras cosas, porque la carretera de Peralejos no se va a ejecutar ni este año, ni al próximo, al menos hasta que los hielos lo permitan”.

IR AL MÉDICO HASTA ALBACETE O CIUDAD REAL

Si Page –ni sus antecesores del PSOE- no se ha preocupado de mejorar la red regional de carreteras en el Señorío, tampoco lo ha hecho de procurar la mejor atención sanitaria para los habitantes de la zona, obligándoles –como al resto de guadalajareños- a realizar larguísimos desplazamientos hasta los hospitales de Ciudad Real (798) o Albacete (574).

“Esto ocurre básicamente porque Page no cumple los convenios firmados por Cospedal con la Comunidad de Madrid y con Aragón”, señala Lucía Enjuto, que no entiende la visita del consejero de Sanidad al Centro de Salud de El Pobo de Dueñas, “donde la Junta de Comunidades no ha invertido un euro ni en mejorar las instalaciones, no en dotarlas del personal necesario”.

Para la alcaldesa de Mazarete, la estrategia está clara: “hay que hacer acto de presencia y llevar la carpeta llena de anuncios, porque la próxima cita será en las urnas”.