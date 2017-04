Así se ha pronunciado el portavoz el PP en Castilla-La Mancha, Lorenzo Robisco, durante su comparecencia en las Cortes, donde ha comenzado su intervención trasladando sus condolencias al PSOE y a la familia de la fallecida exministra de Defensa Carme Chacón.

Robisco ha sostenido que es “una grave irresponsabilidad” que García-Page “no haya dado la cara desde el viernes” y, en este sentido, ha lamentado no conocer “qué quiere hacer y qué le preocupa al presidente regional en estos momentos” en los que, a su juicio, España está “despegando y hay oportunidades de inversión externa”.

“NO ES EL MEJOR SITIO PARA INVERTIR”

“Cuando alguien nos vea desde Europa, alguien que quiere invertir va a ver que Castilla-La Mancha no es el mejor sitio para hacerlo porque tenemos un presidente que se ocupa de otras cosas y no da la cara”, ha aseverado Robisco.

“Nos encontramos con una prórroga, legal, que ni nos la ha contado, el 23 de enero de este año nos anunciaron unos presupuestos que se han quedado en nada. Además, un año después de los presupuestos de 2016, que los hizo tarde y mal, no conocemos la ejecución presupuestaria”, ha recriminado el portavoz ‘popular’ al tiempo que ha afirmado que esta situación provoca “incertidumbre e inestabilidad” y que cuando presenten esta ejecución “se verá el fraude” de estos.

Además, preguntado por las explicaciones que pueda ofrecer Podemos sobre su rechazo a los presupuestos, Robisco ha manifestado que “a quien hay que pedir responsabilidades es al padre de familia —García-Page—, no al primo, el vecino o al hijo, es el padre de familia el que tiene que dar la cara”.

“SIN REPRESENTACIÓN DE GUADALAJARA EN EL GOBIERNO”

Por otra parte, Robisco ha felicitado a la que ha sido nombrada este lunes como nueva consejera de Fomento, Agustina García, que sustituye a la fallecida Elena de la Cruz, y le ha deseado “los mejores éxitos, porque serán buenos para todos los castellano-manchegos”.

No obstante, tras realizar esta felicitación, el representante del PP ha criticado que Guadalajara, su provincia, no tenga ahora ningún consejero en el Gobierno. “No se puede despreciar de forma tan descarada a una provincia. Page odia a Guadalajara, pero de ahí a no tener si quiera representación en el Gobierno regional es un gran desprecio”.