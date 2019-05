Si algo tienen claro los dirigentes del Partido Popular, es que la sanidad en Castilla-La Mancha tiene que cambiar y mejorar notablemente. Consideran que es insostenible y muy grave la situación que se está produciendo, que afecta especialmente al Hospital Universitario de Guadalajara, donde la falta de medios y de profesionales hasta provocando interminables listas de espera, que en algunas especialidades médicas son, además, indefinidas (cirugía plástica).

“No puede ser que los enfermos con tratamiento de quimioterapia para llegar al Hospital tengan que hacer un ‘tour’ por media provincia, compartiendo además con otros pacientes una ambulancia tercermundista sin la mínima equipación y que no pasaría una inspección técnica. Y no puede ser que no haya cirujanos plásticos para hacer la reconstrucción mamaria a las mujeres que han sufrido una mastectomía a causa de una enfermedad oncológica”.

“La falta de medios y de profesionales tiene que acabar, y el Partido Popular va a poner todos los medios para que así sea”, asegura Lorenzo Robisco, diputado regional y candidato a la reelección por la provincia de Guadalajara, que a lo largo de toda la legislatura ha venido denunciando la situación de abandono del centro hospitalario por parte del Gobierno de Page, la falta de medios, las graves carencias del transporte sanitario, y también el fuerte incremento de las listas de espera, especialmente en los tramos más largos.

“Hay informes de médicos que advierten expresamente de la falta de medios y de profesionales para llevar a cabo determinadas intervenciones en el Hospital de Guadalajara, por lo que se aconsejan las derivaciones de pacientes, por ejemplo, a Albacete”, lamenta Robisco, que asegura que mejorar la sanidad es “de máxima prioridad” para el Partido Popular.