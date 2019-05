La mejora y ampliación del Conservatorio de Música de Guadalajara, dotándole de los medios y las instalaciones necesarias para convertirlo en un “conservatorio moderno y de vanguardia”, es uno de los compromisos del PP de Castilla-La Mancha y de Guadalajara con la ciudad.

“Un compromiso del Partido Popular que responde a un incumplimiento de Page y de los socialistas”, según ha señalado el candidato a las Cortes regionales y miembro de la candidatura del Ayuntamiento de Guadalajara, Lorenzo Robisco, quien junto al concejal Francisco Úbeda, ha argumentado la necesidad de reforzar una institución que tiene un notable éxito en la ciudad, dando respuesta a las demandas de los guadalajareños en esta materia, “con las mejores dotaciones y las mejores instalaciones para usuarios y profesores”.

Esta mejora del Conservatorio forma parte de un proyecto más ambicioso que el Partido Popular tiene para Guadalajara en el ámbito cultural y de ocio, y estrechamente ligado a la recuperación de las naves de El Fuerte de San Francisco.

En este sentido, Robisco ha asegurado que, en los primeros meses de legislatura, los gobiernos de Paco Núñez y Antonio Román se pondrán a trabajar para cumplir la sentencia que obliga a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha a rehabilitar este complejo situado en el centro de la capital. “Pondremos el dinero que por sentencia judicial se le debe a Guadalajara y se tomarán medidas para mejorar las dotaciones culturales y de ocio, incluido el Conservatorio”.

El candidato popular ha destacado que “El Fuerte es un lugar privilegiado y Page nos debe más de 20 millones de euros para que sea un espacio de música, de ocio, de juventud, de cultura… todo lo que los guadalajareños tenemos derecho a tener. Y ese es el compromiso firme del Partido Popular de Paco Núñez: pagar la deuda pendiente con Guadalajara”.

Frente a ese compromiso, ha apuntado algunas de las ‘ocurrencias’ del candidato socialista a la Alcaldía –y todavía delegado de la Junta en Guadalajara-, entre ellas, la construcción de un ‘rascacielos para coches’, “que me recuerda aquella otra de otro alcalde socialista que quería hacer un parking subterráneo a lo largo del Paseo de las Cruces”.

“Yo me hago de cruces cuando les oigo”, ha ironizado Robisco, señalando en ese sentido otro de los incumplimientos de Page. “La Junta no ha puesto ni un ladrillo para hacer realidad el Campus”, un proyecto que, según él, será prioritario para Paco Núñez, el candidato del PP a la Presidencia de la Junta de Castilla-La Mancha, “y será en el centro de la ciudad, no en el polígono del Ruiseñor, como siempre han defendido el PSOE, Page y el ahora candidato socialista a la Alcaldía de Guadalajara”, ha concluido.