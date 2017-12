El Resorteo, la Nochevieja infantil en la Plaza Mayor, el día 31 de diciembre a las doce de la mañana, que llega a su sexta edición, la Cabalgata en la que los Reyes Magos entregarán regalos a niños de hasta doce años y novedades, como el concurso de decoración de casas, o la I Carrera Navideña y familiar setera son algunos de los hitos principales del programa de 2017-2018.

firma_web.jpgResorteoweb11 de diciembre de 2017. El Ayuntamiento de Quer ha preparado un completo programa navideño con propuestas aptas para todos los públicos y de todos los gustos, y con actividades nuevas, incluidas con mucha ilusión, que sustituyen a otras que tuvieron tanta aceptación.

En las navidades 2017-2018, las actividades municipales programadas van a comenzar el viernes, día 22 de diciembre, con el encendido de las luces navideñas y con el cántico de villancicos en la Plaza Mayor. Además, ese día, los niños y niñas seteros podrán dejar sus cartas en el buzón real que va a quedar instalado en el Ayuntamiento.

El día 23 de diciembre tendrá lugar el tradicional Resorteo de Quer. Así, como cada año, todos los décimos no premiados en la Lotería de Navidad tendrán una segunda oportunidad. El Resorteo tendrá lugar por segunda vez en el local social de la Plaza Mayor. Podrán participar todos aquellos vecinos empadronados en el municipio, así como los residentes (imprescindible hacerlo con el carnet de empadronado o residente), que sean mayores de edad. Deberán aportar original del cupón no premiado (no se devolverán) y sólo se admitirá un cupón por persona.

El día 26 de diciembre tendrá lugar la elección de la casa mejor casa decorada de Quer en las Navidades 2017-2018. El motivo de la decoración, tiene que estar relacionado con las fiestas navideñas. No es necesaria inscripción previa para participar. Tras la visita, se irá notificando a los interesados la selección de su decoración para participar en el concurso. El ganador será elegido por un jurado de cinco miembros. La decoración ganadora aparecerá en el calendario del municipio del 2019, y recibirá un obsequio.

El programa de actos navideño también contiene varios epígrafes deportivos. Así, los días 27, 29 y 30 de diciembre van a contar con propuestas basadas en los deportes del running, del pádel, con la organización de la I Carrera Familiar de Quer, en la que, por supuesto, todos los participantes pueden, si así lo desean, correr ataviados con sus atuendos navideños, y con el habitual torneo de pádel infantil. Además, habrá dos master classes de Zumba y de Body Combat, los días 27 y 29 de diciembre, respectivamente.

El día 28 de diciembre será un día especialmente cultural en la villa setera, primero con una obra de teatro que representará Comando Teatral “La aventura de la galaxia”, y a continuación con el estreno de “Brigada Quer 5.0. La película”, grabada por un grupo de animosos seteros, al respecto de la necesidad de contribuir entre todos a la limpieza de las calles.

En la mañana del día 31 de diciembre tendrá lugar la Nochevieja Infantil, en la que el Ayuntamiento volverá a adelantar la llegada del año nuevo doce horas para que los niños y niñas puedan celebrarla juntos en la Plaza Mayor. La Nochevieja infantil de Quer cumplirá seis años. Los pequeños deberán traer sus uvas, gominolas, trocitos de chocolate o lo que quieran, para comérselos al son de las campanas del mediodía que se harán sonar en el reloj de la Casa Consistorial. Después, niños y mayores podrán brindar con espumoso infantil en la Plaza Mayor. Y, este año, también habrá fiesta para los mayores que quieran recibir el año nuevo en el local social de Quer.

Otro de los grandes hitos de la Navidad llegará el día 5 de enero, con la Cabalgata de los Reyes Magos. Será a partir de las 18 horas de la tarde cuando los Magos de Oriente partan, en esta ocasión desde el Pabellón del Colegio, llegando al local social de la Plaza Mayor al filo de las 19:30 horas. Antes, a las 19:00 horas, la Asociación de Mujeres va a representar la adoración del Niño Jesús, sobre el escenario del local. En cuanto termine, se producirá la entrega de regalos a los niños y niñas de hasta doce años.

Al terminar la fiesta, habrá chocolate y roscón para todos. Las familias que quieran participar en la cabalgata, deben inscribir a sus hijos e hijas en el Ayuntamiento antes del día 22 de diciembre.

Como cada año, el Ayuntamiento vuelve a tener en cuenta el periodo vacacional escolar. Las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo La Dehesa podrán utilizarlas gratuitamente (siempre que no estén alquiladas) entre los días 22 de diciembre y 7 de enero, ambos inclusive, los niños y jóvenes de entre 8 y 16 años, incluidas las nuevas instalaciones de la pista de Skate y del rocódromo de iniciación. También los menores de 8 años podrán utilizarlas de forma gratuita, acompañados por un adulto.

PROGRAMA DE NAVIDADES. Del 22 diciembre al 5 de enero

22 de diciembre

19:00 hs. Encendido de luces y Villancicos desde el Ayuntamiento.

23 de diciembre

18:30 hs. Recogida de cartas. colabora Peña “Los seteros”

20:00 hs. TRADICIONAL SORTEO de 8 cestas de navidad.

Bases del sorteo

Podrán participar todos aquellos vecinos empadronados en el municipio así como los residentes, (imprescindible el carnet de empadronado o residente). Ser mayores de edad.

Aportar original del cupón no premiado (no se devolverán)

Solo se admitirá un cupón por persona.

Es necesario estar presente para la retirada del premio.

Lugar: LOCAL DEL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

26 de diciembre

19:00 hs. Elección mejor casa decorada de Quer 2017.

Acompáñanos a elegir las casas mejor decoradas de estas navidades que participaran en primer concurso de decoración navideña de Quer.

Bases del concurso

El motivo de la decoración tiene que estar relacionado con las fiestas navideñas.

No es necesaria inscripción previa, tras la visita se irán notificando a los interesados la selección de su decoración para participar en el concurso.

El ganador será elegido por un jurado de cinco miembros. (2del Ayuntamiento y 3escogidos al azar entre los vecinos que acudan este día).

La decoración/es ganadora/s saldrá en el calendario del municipio del 2019 y recibirá un obsequio.

27 de diciembre

17:00 hs. Primera carrera popular familiar navideña.

Padres e hijos podaran participar en esta carrera el único requisito es ir vestidos acorde a la temática navideña (Papa Noel, angelitos, etc…)

Lugar: SALIDA DESDE EL COLEGIO Y LLEGADA AL LOCAL DEL AYUNTAMIENTO

18:30 hs. Máster class de Zumba familiar.

Lugar: LOCAL DEL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

AMBOS EVENTOS EN COLABORACION CON EL AMPA CEIP. VILLA DE QUER SON DE CARÁCTER SOLIDARIO PARA LA ADQUISICION DE UN DESA QUE DARA SERVICIO AL COLEGIO Y LA PISCINA MUNICIPAL. DONACION DE 3€ PARA LAS DOS ACTIVIDADES.

¡¡ESPERAMOS TU COLABORACION!!

28 de diciembre

18:00 hs. Teatro “La aventura de la galaxia”. A cargo de la compañía Comando Teatral.

Y a continuación GRAN ESTRENO “Brigada Quer 5.0. La Película”.

Sorteo cesta canina entre los perros censados en el municipio.

Lugar: LOCAL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

29 de diciembre

18:30 hs. Máster class de Body Combat.

Lugar: LOCAL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

30 de diciembre

11:00-14:00 hs. Quedada infantil de pádel. Juegos diversión y chocolatada, sorteo de regalos.

Inscripción socios y residentes 3€. (626757585 y 660423358)

Lugar: COMPLEJO DEPORTIVO “LA DEHESA”

31 de diciembre

12:00 hs. Nochevieja infantil.

Trae tus uvas, gominolas o lo que quieras y celebraremos juntos el fin de año.

Lugar: PLAZA MAYOR

01:30 hs. Cotillón Fin de Año. (Acceso libre a todas las edades)

Organiza Ayuntamiento de Quer en colaboración con Mesón Mediavilla y Dj Sergio

Lugar: LOCAL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

5 de enero

18:00 hs Cabalgata de reyes.

Organizada por vecinos del pueblo

Salida desde el pabellón del colegio, llegada al local de la Plaza Mayor.

19:00 hs. Adoración de los reyes.

Organizado por la Asociación de Mujeres.

19:30 hs. Entrega de regalos por sus MMSS los Reyes Magos de Oriente.

Inscripciones en el mismo Ayuntamiento, correo electrónico o teléfono.

(Solo a los niños que se hayan inscrito en el ayuntamiento, fecha tope 22 de diciembre, no se admitirán inscripciones pasada esa fecha, los no empadronados deberán abonar 5€ en el momento de la inscripción).

Al finalizar disfrutaremos de un chocolate calentito, roscón de reyes y se hará anuncio del ganador del primer concurso de decoración navideña y del concurso de fotografía 2017. Lugar: LOCAL DEL AYUNTAMIENTO PLAZA MAYOR

NOTA: DESDE EL 22 DE DICIEMBRE HASTA EL 7 DE ENERO, AMBOS INCLUIDOS, TODOS LOS NIÑOS ENTRE 8 Y 16 AÑOS PODRAN HACER USO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DE FORMA GRATUITA, SIEMPRE QUE NO ESTEN ALQUILADAS. MENORES DE 8 AÑOS ACOMPAÑADOS DE UN ADULTO. QUEDA EXCLUIDO EL USO DEL GIMNASIO.