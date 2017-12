Una actuación que se debe a “la mala gestión” y que asegura que se producirá en el próximo pleno cuando el equipo de Gobierno presente reconocimientos extraordinarios de crédito por importe de 2.400.000 euros y el cierre, sin cobrar, de expedientes de impago de tributos municipales por importe de 344.000 euros, según ha informado el PSOE en una nota de prensa.

En el caso de los 344.000 euros de impuestos municipales de ciudadanos y empresas que “van a dejar de cobrarse”, el portavoz socialista ha señalado que “esto ocurre porque Román no ha atendido las peticiones que lleva cuatro años haciendo el departamento de recaudación para que se refuerce su personal con al menos un auxiliar administrativo y un administrativo”.

“Como al alcalde no parece preocuparle este déficit de personal, la consecuencia es que las liquidaciones no se practican y los expedientes de tramitación ejecutiva no avanzan, de tal modo que los vecinos de Guadalajara vamos a perder 344.000 euros por obra y gracia de Antonio Román”, ha subrayado Jiménez.

Por otro lado, los 2,4 millones de euros de reconocimientos extraordinarios de crédito, que los ciudadanos van a tener que “pagar de más, también por la mala gestión del alcalde”, se deben a que “se han encargado trabajos y servicios sin procedimiento legal, se han rebasado todos los límites de los contratos menores y, por ejemplo, las quejas por no haber pagado adecuadamente las ayudas para material escolar del año 2016 han llevado a que se tenga que devolver dinero a muchas familias en cantidades de 2, 8 ó 20 euros”, ha criticado el portavoz socialista.

SIN PRESUPUESTO PARA 2018

Daniel Jiménez ha añadido a sus críticas sobre la gestión económica y de personal del primer edil que “a día de hoy, 27 de diciembre, el alcalde no ha presentado los presupuestos para 2018, por lo que no se sabe cuándo estará aprobado ni cuándo podrá empezar a aplicarse, que no será como mínimo hasta finales de febrero”.

Jiménez ha dicho no saber “si es por inestabilidad política, si es por discrepancias con sus socios de Ciudadanos o si es por la falta de dedicación de Román a los asuntos municipales, pero lo que es claro es el retraso injustificado de la presentación del presupuesto y que esto va a suponer un incumplimiento palmario los compromisos electorales que Román ya está teniendo”.

LEGISLACIÓN SOBRE ACCESIBILIDAD

Por otra parte, el PSOE llevará al pleno municipal una moción en la que pide que el Gobierno municipal cumpla con la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad, “una vez que se ha cumplido el plazo en el que todas las administraciones públicas estaban obligadas a hacer accesibles todos los entornos urbanos y edificios públicos”.

En este sentido, el concejal del PSOE Ángel Portero ha afirmado que el grado de cumplimiento de la accesibilidad en Guadalajara “no es bueno, aunque se ha avanzado en los últimos años” y ha explicado que “en obras muy recientes o que ni siquiera están todavía concluidas, como la de la calle Sigüenza, se están cometiendo incorrecciones e incumplimientos de la Ley de Accesibilidad”.

En la moción también se pide que el Gobierno municipal realice una convocatoria pública de ayudas para obras que mejoren la accesibilidad de establecimientos comerciales no sometidos a la Ley de Accesibilidad por antigüedad o por sus dimensiones, y que se dote a la ciudad del número de plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida exigidas por la Ley, que son al menos una por cada 40 plazas de estacionamiento existentes.