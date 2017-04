El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Guadalajara ha interpuesto un recurso judicial contra el transfuguismo en la Institución Provincial tras el acuerdo entre el Partido Popular y la diputada no adscrita, antigua representante de Ciudadanos, Yolanda Ramírez , por el que se le otorga una dedicación exclusiva de 50.000 euros anuales.

Así lo ha indicado este miércoles el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Julio García, a las puertas del Edificio de Servicios Múltiples donde se encuentra el Juzgado de lo Contencioso-administrativo de Guadalajara.

García ha indicado que con esta medida pretenden “tratar de parar un acuerdo ilegal, ilegítimo e indecente”. “Estamos convencidos de que incumple la ley, el reglamento de la Diputación y el Código de Buen Gobierno. Otra cosa es que consigamos una sentencia favorable”, ha admitido.

Preguntado por supuestas discrepancias entre el Partido Popular y Yolanda Ramírez, García ha indicado que “hay un intento por aparentar cierta independencia. “La posición divergente en alguna moción no indica que no se cumple en lo fundamental. Que la diputada está recibiendo una dedicación exclusiva que no le correspondía y que el equipo de Gobierno está sacando adelante todos los acuerdos que lleva a Pleno”, ha afirmado.

Por último, respecto a Ciudadanos, formación a la que pertenecía Ramírez, el portavoz del Grupo Socialista en la Diputación ha confesado que “podrían haber tomado ya varias medidas” puesto que de lo contrario, “otros en la región van a secundar este camino”.