El Grupo Municipal Popular denuncia que “Martínez Guijarro, vicepresidente de la Junta de Comunidades, haga demagogia y no diga la verdad al personal de la dirección provincial de Educación. Debería empezar diciendo que su partido no apoyó, este mes de diciembre, el inicio de las obras del parking subterráneo de Astrana Marín”. El PSOE ha bloqueado el único proyecto viable en el que el Ayuntamiento de Cuenca lleva trabajando de forma seria, concienzuda y transparente desde el inicio del actual mandato realizando estudios e informes de todo tipo”. Pues, explican, que el “famoso parking” no es del Ayuntamiento, como afirma Guijarro, sino que es un proyecto municipal y que hay tres coincidencias: un Gobierno Regional en el origen como propietario del subsuelo; un equipo de Gobierno municipal que abandonó y creó el problema; y una oposición que ha bloqueado el inicio de las obras. Y en las tres está el PSOE”.

Los populares critican duramente las palabras de José Luis Martínez Guijarro, después de que ayer en declaraciones a los medios, afirmara que “el Gobierno Regional también es uno de los afectados por el famoso parking de Astrana Marín, al igual que muchos vecinos están sufriendo las consecuencias”. Motivo al que achacaba el próximo desalojo de la Dirección Provincial de Educación por “problemas estructurales” en el edificio que se encuentra en las inmediaciones.

Así, le recuerdan al vicepresidente castellanomanchego que “cuando el PSOE perdió la Junta se quedaron varios millones de euros sin pagar y por eso la empresa que construía el Instituto Alfonso VIII, anexo al parking de Astrana Marín, se fue”. Millones que siguen sin aparecer en los presupuestos regionales para 2018.

Ahora, no contentos con ello, continúan los populares, “gracias al PSOE o a la Junta, tanto monta, se ha rechazado la única solución viable al parking”. Una solución que llegaba al pasado Pleno Municipal del mes de diciembre tras siete años de una problemática que afecta a toda la ciudadanía, en la que los socialistas votaron en contra de aprobar un compromiso plurianual de 375.000 euros (más IVA) para 2018 que sería para realizar las obras de urbanización de la zona, incluido el espacio que ocupa el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso VIII, y 1.007.500 (más IVA) para la adquisición de hasta 65 plazas, 15.500 euros cada una, por parte del Ayuntamiento para reequilibrar la Concesión. Una carga que desaparecerá para la institución local porque hay previsión de que al menos 65 particulares o empresas las adquieran, como se ha podido comprobar tras la precomercialización llevada a cabo el pasado verano.

Además, el Ayuntamiento en próximas fechas ejecutará un aval de 274.000 euros por responsabilidad de la antigua concesionaria y el ingreso de 98.000 euros de ICIO y tasas urbanísticas por parte del nuevo adjudicatario. De esta forma, de salir adelante, y según las previsiones del Equipo de Gobierno, el coste rondaría los 50.000 euros, de una inversión de 4 millones de euros. Y dentro de 40 años todas las plazas, 294, serán de propiedad municipal.

Por todo lo expuesto anteriormente, para el Grupo Municipal Popular la forma de actuar del PSOE demuestra la demagogia y falta de compromiso tanto de su Grupo municipal como del Gobierno regional con los conquenses, que en lugar de trabajar para devolver a la ciudad el instituto más emblemáticos y la entrada digna que Cuenca se merece, siguen haciendo demagogia y dinamitando las vías de solución que propone el PP, a quien no dudan en torpedear todos sus proyectos.