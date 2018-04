El portavoz del Grupo Socialista en la Diputación de Guadalajara, Julio García, ha fijado como objetivo político del PSOE “desterrar la utilización partidista que Latre y Guarinos vienen practicando de forma descarada, como arma electoral al servicio del PP, de los recursos y medios propios de la Diputación Provincial”. Lo ha hecho tras denunciar, apoyándose en los datos de los últimos ejercicios, que “el PP asigna inversiones, subvenciones directas de Presidencia, e incluso las actuaciones de apoyo de las brigadas de Diputación de manera totalmente desproporcionada y partidista, atendiendo más a criterios de oportunidad que de necesidad”.

Julio García ha destacado las subvenciones directas que concede la Presidencia de la Diputación para atender necesidades urgentes que surgen en el día a día de los pequeños municipios como un “claro ejemplo de uso partidista de los medios públicos por parte de Latre y Guarinos, que viene repitiéndose año tras año”. Así, ha indicado que en 2015, Guarinos dirigió la totalidad de estas subvenciones directas a municipios con alcaldes que se presentaban en las listas del PP; en 2016, ya con Latre como presidente y Guarinos como vicepresidenta, se repartieron 62.000 euros y solo un 10% se destinó a pueblos con gobierno socialista; y en 2017, con un incremento del 75% de las subvenciones concedidas a dedo por el presidente, de los 108.000 euros totales, solo 13.000 euros (el 12%) llegó a municipios gobernados por el PSOE, mientras que 85.000 euros (el 80% del total) fue para pueblos con alcalde del PP.

Una desproporción que no se corresponde con el número de ayuntamientos gobernados por uno y otro partido: el 48% de los ayuntamientos de la provincia tienen alcalde o alcaldesa del PSOE y solo les llegó el 12% de esas ayudas directas, mientras que los municipios gobernados por el PP son aproximadamente el 40% y a ellos se les concedió el 80% de estas ayudas. “No discutimos las necesidades de los municipios a los que se dieron esas subvenciones, porque una tapia caída, una avería que hay que reparar urgentemente, etc, ocurren en cualquier pueblo, lo gobierne quien lo gobierne, pero esa desproporción confirma que el Gobierno de Latre en la Diputación concede estas ayudas con criterios partidistas, no de prioridad y de necesidad”, ha subrayado el portavoz socialista.

Ocultación de datos de intervenciones de las brigadas de Diputación

Julio García se ha referido también a las intervenciones de las brigadas de obras de la Diputación y su maquinaria, señalando que “Latre lleva dos años sin facilitar los datos de estas actuaciones, que tampoco se cuelgan en la web institucional, porque quedaría al descubierto la utilización partidista que también hacen de estos medios”.

El último año del que hay datos publicados en el portal de transparencia de la Diputación es 2015, un año electoral, en el que el 86% de las actuaciones de la brigada de obras se llevaron a cabo en ayuntamientos cuyo alcalde o alcaldesa se presentó a las elecciones municipales bajo las siglas del PP. “Pueblos estratégicamente elegidos, en los que la brigada de obras de la Diputación, sus operarios y maquinaria, estaban pavimentando calles semanas antes de las elecciones, en plena precampaña electoral o incluso en campaña”, ha recordado García.

Inversiones: siete años de sectarismo, opacidad e intereses del PP

El portavoz socialista ha recordado que esta utilización interesada y partidista de las subvenciones o los medios propios de la Diputación se suma a la que vienen denunciando respecto de las inversiones desde el comienzo del mandato anterior: “desde que el PP accedió al Gobierno de la Diputación en 2011, el reparto de inversiones de ha caracterizado por la falta de criterios objetivos, la opacidad y el sectarismo, al servicio de los intereses electorales del partido de Latre y Guarinos”. En este sentido, ha recordado que “el paradigma de esta utilización partidista de las inversiones fue el reparto de un millón de euros a dedo en 2015, en pleno proceso electoral, a tres municipios estratégicos gobernados por el PP: Sigüenza, Jadraque y Molina de Aragón”.