La secretaria federal de Seguridad Social y Pacto de Toledo, Magdalena Valerio, presentó en una asamblea abierta a la ciudadanía, celebrada en la sede del PSOE de Guadalajara, las propuestas del PSOE para corregir el déficit creciente de la Seguridad Social y garantizar el presente y el futuro de las pensiones públicas en España. “El Gobierno del PP ha generado desde 2012 un gravísimo problema en el sistema de pensiones y es necesario buscar soluciones, porque afecta a los más de 9 millones y medio de pensionistas actuales, pero también a los millones de pensionistas futuros”, indicó Valerio al inicio de su intervención.

El problema actual de las pensiones públicas en España, según explicó, es “de ingresos, no de gastos como dice el PP, porque el gasto en pensiones en España no llega al 12% del Producto Interior Bruto (PIB), cuando la media de la Unión Europea está por encima del 13% y en países de nuestro entorno, como Portugal, Francia o Italia este gasto oscila entre más del 13 y el 15%”. Dentro del diagnóstico de la situación, la responsable federal en materia de pensiones incidió en que “los ingresos de la Seguridad Social se han visto muy reducidos no solo por la crisis y el paro, como quiere hacer creer el PP, sino fundamentalmente por la devaluación salarial, por la precariedad laboral y por los contratos -muchos de ellos falsos- a tiempo parcial, que propició la reforma laboral impuesta por el PP en 2012”.

Esto, junto a los recortes en las prestaciones por desempleo, ha provocado que “la Tesorería de la Seguridad Social ha ido perdiendo cotizaciones y se ha producido un déficit creciente del sistema: no hay suficiente con las cotizaciones para pagar las pensiones y esto se debe fundamentalmente a la reforma laboral, porque hasta 2011, incluso con crisis, la Tesorería era capaz de pagar las pensiones sin problemas”, remarcó Magdalena Valerio.

Empleo de calidad para poder pagar las pensiones

La secretaria de Pensiones y Pacto de Toledo de la Ejecutiva Federal explicó a continuación las soluciones que propone el PSOE. “Lo primero es que se recuperen las subidas de las pensiones según el IPC, para garantizar el poder adquisitivo a los pensionistas y también queremos que se derogue un nuevo factor, llamado factor de sostenibilidad, que entrará en vigor el 1 de enero de 2019 y que implicará un recorte ya en el origen de las pensiones en función de la esperanza de vida”, afirmó.

También subrayó que “es fundamental crear mucho más empleo y que sea empleo de calidad, para lo que hemos planteado un pacto de rentas y estamos trabajando en una ley de igualdad laboral que equipare salarialmente a mujeres y hombres, para que esa brecha de género en los salarios no lleve a lo que ocurre en estos momentos, que hay un 40% de brecha de género también en las pensiones” y apostó por intensificar la acción de la inspección de trabajo porque “hay que controlar el fraude a la Seguridad Social y el empleo irregular”.

Las cotizaciones solo para pagar prestaciones

Entre las propuestas del PSOE para garantizar el sistema público de pensiones también figura reordenar los gastos de la Seguridad Social, porque “habiéndose fundido el Gobierno la hucha de las pensiones y teniendo un déficit de 18.000 millones de euros en el último año según la ministra y la deuda que arrastra en estos últimos años, lo que no se puede hacer es seguir pagando con cotizaciones gastos que no son prestaciones, de manera que cuestiones como las reducciones de cuota o las tarifas planas, si se mantienen, se deben pagar con impuestos”.

Por último, Magdalena Valerio se refirió al aumento de ingresos a través de impuestos, como “están haciendo países de nuestro entorno, como Francia, Italia o Alemania, donde entre el 20 y el 30% del gasto en prestaciones del sistema de Seguridad Social se paga con impuestos”. En las propuestas del PSOE en esta materia figuran un impuesto a la banca y otro a las transacciones financieras que “serviría para cubrir en torno al 10% del déficit de la Seguridad Social, entre 1.600 y 2.000 millones de euros, porque entendemos razonable que si los españoles hemos ayudado a rescatar a los bancos, se les puede pedir a ellos que ayuden a paliar parcialmente el déficit de la Seguridad Social”.

Bellido: “Hablar de pensiones públicas es hablar del PSOE”

Por su parte, el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, en un breve saludo a las personas asistentes a la asamblea abierta manifestó que “hablar de pensiones es hablar de derechos, de justicia social, de solidaridad, de pacto intergeneracional, de sostenibilidad del sistema, de empleo, de impuestos, es hablar de muchas cosas, porque todo está íntimamente relacionado ” y “desde luego, es hablar del PSOE, porque el PSOE ha apostado por las pensiones públicas y entre los muchos modelos distintos existentes en el mundo y en Europa, España tiene hasta ahora un modelo de pensiones muy solidario y equilibrado”.