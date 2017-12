El Ayuntamiento de Guadalajara ha instado a paralizar obras de urbanización en el recinto del hospital, que el propio Consistorio exigió como condición para permitir la apertura del nuevo aparcamiento y que ya estaban prácticamente concluidas. Es, por el momento, el último paso de lo que el secretario provincial del PSOE, Pablo Bellido, ha calificado como “una estrategia montada por Antonio Román para impedir que se pueda abrir el nuevo aparcamiento del hospital”.

Bellido ha recalcado que “es una evidencia que Román no quiere que se abra el aparcamiento y va a hacer todo lo posible por impedirlo, lo está boicoteando igual que todo lo que tiene que ver con el Gobierno regional”, porque “el alcalde de Guadalajara tiene la tesis de que consiguiendo fastidiar a los vecinos de Guadalajara y de la provincia, estos culparán al Gobierno regional, a pesar de que el único culpable de que no esté abierto el aparcamiento es el propio Román”.

El secretario provincial del PSOE ha hecho recuento de las múltiples peticiones y condiciones puestas por el Ayuntamiento de Guadalajara al SESCAM para permitir abrir el aparcamiento, que “contrastan con lo que hizo Román cuando, en 2015, Cospedal decidió separar las obras del aparcamiento de las del hospital, por la única razón de que no quería retomar la construcción del nuevo hospital que ella paralizó: en aquel momento, Román no le pidió al Gobierno de Cospedal ni un solo papel, dejó que lo hiciera sin más”.

En cambio, ha continuado, desde febrero de 2017 hasta el día de hoy el Ayuntamiento ha pedido innumerables requerimientos al SESCAM para, supuestamente, permitir que se abra el nuevo aparcamiento. “Román ha exigido un plan de movilidad que el SESCAM no tenía por qué hacer y que no pidió cuando gobernaba el PP, pero a pesar de eso se hizo y se presentó” y “a partir de ahí el Ayuntamiento empezó a pedir modificaciones y entabló una relación de meses en la que, a cada cosa que aportaba la Junta, pedía una cosa nueva que antes no había mencionado”.

Tras varios meses de cruzar escritos y de una reunión con técnicos, en la que el Ayuntamiento exigió obras de acerado y señalización, el 11 de agosto el SESCAM registró en el Ayuntamiento una tercera versión refundida del plan de movilidad y en septiembre volvió a remitir el proyecto de las actuaciones de urbanización incluidas en dicho plan de movilidad, que eran las que había exigido el Ayuntamiento.

“Sin embargo, el Ayuntamiento ha seguido poniendo problemas”, ha relatado Bellido: “después de arreglarse un problema de 2 centímetros en toda la inclinación de la rampa de acceso al hospital y una vez presentado el certificado de final de obra, cuando ya solo cabe que el Ayuntamiento diga que efectivamente se puede abrir el parking, ahora el Ayuntamiento manda un escrito al SESCAM en el que dice que las obras de urbanización incluidas en el plan de movilidad, que están prácticamente terminadas completamente, requieren una licencia específica y ordena su paralización, advirtiendo que, de no hacerlo, además de imponer una sanción tendrán que demolerse las obras ya realizadas”.

“El aparcamiento no está abierto porque Román no quiere”.

Pablo Bellido ha afirmado con rotundidad que “en cualquier ciudad del mundo o de Castilla-La Mancha, también en las que gobierna el PP, este aparcamiento estaría abierto ya, pero en Guadalajara no está abierto porque Román no quiere”. En este sentido, ha recapitulado todas las trabas puestas por el alcalde de Guadalajara a la apertura del aparcamiento: “Primero era el plan de movilidad, que no había que hacerlo pero se hizo, después eran los 2 centímetros de la rampa y cuando los 2 centímetros de la rampa también se arreglan, ahora hablan de una nueva licencia que hasta ahora nadie había mencionado. Lo siguiente será pedir la luna, y así hasta que pase la legislatura, porque el objetivo del Gobierno municipal de Román es secuestrar a la ciudadanía pero que el aparcamiento no esté abierto”, ha dicho.

El secretario provincial del PSOE considera que todo esto es “una demostración de que el único objetivo de Román no es defender a Guadalajara, sino utilizar a Guadalajara en beneficio del PP” y ha recordado que “Antonio Román y su Gobierno municipal callaron ante todo tipo de recortes, de crueldades y de barbaridades que hizo Cospedal” y “ahora hace todo lo posible para que Emiliano García-Page no pueda reconstruir lo que Cospedal se cargó”.