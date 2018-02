“El equipo de Gobierno de Antonio Román lleva desde septiembre de 2017 sin pagar el servicio municipal de recogida de animales a la asociación “La Camada”, que presta el servicio desde hace años y que resultó adjudicataria del nuevo contrato en octubre del pasado año. En total, la deuda acumulada por el Ayuntamiento con “La Camada” durante los cinco meses que lleva sin pagar el servicio asciende a la cantidad de 25.000 euros”, denuncia la viceportavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara, Lucía de Luz

Lucía de Luz, ha denunciado este martes “la situación límite a la que la dejadez de Román y su equipo han llevado al servicio municipal de recogida de animales abandonados” y ha advertido que, “si la protectora que presta este importantísimo servicio corriendo desde hace cinco meses con todos los gastos a través de las aportaciones de sus socios llega al punto de agotar todos sus recursos, el Ayuntamiento no tiene personal para hacerse cargo del mismo, con lo que más de 500 animales podrían quedar totalmente desprotegidos”.

Según ha explicado, “La Camada” está sobreviviendo con las cuotas de sus 220 socios y las ayudas de 43 colaboradores, 24 padrinos y 53 voluntarios, “con las que está pagando a los trabajadores necesarios para el mantenimiento y cuidado de los animales y las instalaciones: tres trabajadores a jornada completa y otro a algo más de media jornada los fines de semana”. Pero “esos recursos, que ellos llaman caja de resistencia, se están acabando y no van a poder aguantar más allá de este mes”, ha advertido De Luz, que ha preguntado al equipo de Gobierno: “¿qué va a pasar cuando el dinero se les agote? ¿qué va a ocurrir si la protectora deja las llaves del albergue de animales abandonados sobre la mesa del concejal responsable?”

La dejadez de Román y su equipo, origen del problema

La viceportavoz municipal del PSOE ha informado de que “la justificación que da el equipo de Gobierno para no pagar este servicio e incumplir sus obligaciones es que no hay contrato”, aclarando a continuación que “no hay contrato por la inadmisible desidia de Román y su equipo, que licitaron este servicio cuando el anterior contrato había agotado ya todas sus prórrogas, y cuando se adjudicó, ya fuera de tiempo, otra empresa que había concursado reclamó, porque está en su derecho de hacerlo, y hasta que eso no se resuelva no puede formalizarse el contrato”.

“El anterior contrato del servicio municipal de recogida de animales abandonados tenía vigencia de septiembre de 2010 a septiembre de 2013 y podía prolongarse con hasta tres prórrogas de un año de duración como máximo. Es decir, en septiembre de 2016 se habían agotado ya todas las prórrogas contempladas como posibles en el anterior contrato y aún se prorrogó el servicio un año más. El nuevo contrato se sacó a licitación en julio de 2017 y se adjudicó a “La Camada” en el mes de octubre”.

“El equipo de Gobierno debería prever estas situaciones y licitar los contratos a su debido tiempo, que llevan ya 12 años gobernando”, ha criticado De Luz, quien ha vaticinado que “esta dejadez del equipo de Román no es la primera vez que ocurre y seguro que tampoco va a ser la última”.

Además, ha calificado como “incomprensible e inadmisible” que “en la instalación municipal destinada a la recogida de animales abandonados Román no pague y tenga sin contrato a la protectora que presta el servicio, obligándola a asumir todos los gastos, y a escasos 300 metros, en el zoo municipal, permita que se explote un bar que lleva un año sin contrato y su propietario se esté lucrando y acumulando deuda con el Ayuntamiento”.

“¿De parte de quién está el alcalde, del que se lucra irregularmente y no paga al Ayuntamiento?”, ha preguntado Lucía de Luz, porque “parece desde luego que no está de parte de quien está prestando un servicio importantísimo para los vecinos y vecinas de la ciudad y se ocupa de cuidar a más de 500 animales abandonados”.

Exigencia de pago a Román

La viceportavoz socialista ha exigido a Román que “comience los trámites necesarios para pagar lo que debe a ‘La Camada’, porque el servicio lo está prestando y existen fórmulas para pagarlo” hasta que se formalice definitivamente el contrato. También ha pedido que “el alcalde atienda las peticiones de la adjudicataria del servicio en materia de inversión y que, por tanto, presupueste la cantidad necesaria para acometer la notable mejora que necesitan las instalaciones, que son municipales y se utilizan como albergue de animales abandonados, que no se pueden tener de cualquier manera”.