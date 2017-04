Escrito conjunto del PSOE y UPYD Yebes remitida a los medios

Nota íntegra:

El Partido Popular de Yebes pretendía que el Ayuntamiento de este municipio desembolsase 3’5 millones de euros para rescatar las instalaciones del colegio ‘Luz de Yebes’, cantidad que equivale a los presupuestos municipales para este ejercicio. Esa puja la hizo el entonces portavoz del PP en el Pleno extraordinario del 27 de noviembre de 2013 a petición de la oposición que, al contrario que hoy, entonces sí estaba de acuerdo en resolver el contrato con la sociedad que gestionaba este centro educativo. ¿Y de dónde se sacó esa cantidad? Manuel Vioque se limitó a hacer un ejercicio sui generis de remiendo financiero. ‘Aquí se presentó una solicitud de obra por importe de 7 millones de euros y, por el principio de los actos propios, esta es la valoración que se debería tener en cuenta; por otra parte, el auto del Juzgado establece una quita del 50%, por lo tanto, por 3,5 millones de euros se puede resolver el contrato y disponer del edificio del colegio’, argumentó en aquella sesión el que entonces era portavoz popular. Claro que sin informes jurídicos ni económicos que avalasen esa decisión y sin dar audiencia a las partes con intereses en este asunto.

Este hecho ha puesto al descubierto la “enésima mentira” del Partido Popular de Yebes, que en la última entrada publicada en su blog viene a reconocer que, efectivamente, el candidato del PP a la Alcaldía de este municipio, Javier Guzmán, sí tenía intención de hacerse con las instalaciones del colegio ‘Luz de Yebes’. Para a renglón seguido asegurar, sin recato ni pudor, que ‘(…) no encontrarán en ningún sitio relacionado con el Partido Popular que eso se realizaría a cualquier precio, es decir, con cualquier coste repercutido para los ciudadanos’. Pues aquí está la prueba que desmiente el alegato de los populares que, a lo que parece, sí tenían perfectamente cuantificado el coste que tendría esa operación de compra del ‘Luz de Yebes’ para los bolsillos de los vecinos. Desde el PSOE y UPYD de Yebes-Valdeluz han denunciado la “actitud soberbia y prepotente” del PP de Yebes, “que incluso les lleva a querer tapar sus propios desmanes”. Y han acudido al acervo popular para describir este escenario. “Como la mentira tiene las patas muy cortas, se coge antes a un mentiroso que a un cojo; así que, una vez más, el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio”, han denunciado.

No en vano, el entonces portavoz de los populares sí coincidía en los argumentos con el actual equipo de Gobierno para resolver el contrato administrativo que vinculaba a la sociedad que desarrolló el proyecto educativo del ‘Luz de Yebes’ con el Ayuntamiento. Un acuerdo que se hizo efectivo y derivó en firme en el Pleno que tuvo lugar el pasado 30 de diciembre. Entonces, el Partido Popular defendía que procedía esa resolución ya que ‘no es por voluntad propia sino porque ha devenido obligatoria por imperativo legal’. Manuel Vioque incluso interrogaba al Gobierno municipal sobre los motivos por los que el Ayuntamiento no era capaz de disponer del edificio del colegio ‘Luz de Yebes’ por esos 3,5 millones de euros acudiendo al remanente de Tesorería. Para acusar después al equipo de Gobierno de ser la ‘vergüenza’ de este municipio porque ‘no quieren resolver el contrato y recuperar el edificio del colegio para no desprenderse de ningún céntimo’.

Los vecinos de Yebes y Valdeluz siguen esperando una “explicación cabal y razonable” sobre los motivos de ese cambio de postura del Partido Popular con respecto a la resolución del contrato con la sociedad que gestionaba el ‘Luz de Yebes’. “Y por qué antes estaban dispuestos a pagar un precio para hacerse con las instalaciones y hoy no quieren oír hablar del tema”, han razonado los socialistas. Hace tres años, el PP sostenía que la resolución del contrato venía marcada por el ordenamiento jurídico, por la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, que dice que ‘la declaración de insolvencia en cualquier procedimiento y, en caso de concurso, la apertura de la fase de liquidación, originarán siempre la resolución del contrato’. El portavoz del PP diferenciaba incluso entre la capacidad del juez del concurso para decretar la disolución de la sociedad, y la competencia para resolver el contrato, ‘que corresponde al órgano de contratación, es decir, a este Pleno municipal’. “El contraste en este asunto estriba en que mientras nosotros hemos sido respetuosos con la ley y actuado con rigor y coherencia, siempre en base a informes jurídicos y técnicos, otros han dejado que se les fuera la fuerza por la boca”, han indicado desde el PSOE de Yebes-Valdeluz. La diferencia entre la propuesta de resolución de contrato que los populares planteaban en 2013 y la que se ha acordado ahora reside en que hoy hay un Gobierno regional que el próximo curso escolar pondrá en marcha un colegio público en el municipio, “mientras que al Ejecutivo de Mª Dolores de Cospedal el problema de la escolarización que sufrían las madres y padres le resultaba a todas luces indiferente”, recuerdan en el PSOE y UPYD, ya que incluso ni contestó a la propuesta que le hizo el Ayuntamiento de cofinanciar el colegio ‘Luz de Yebes’ para evitar el cierre, que finalmente se consumó en el verano de 2013.

En la formación magenta han calificado de “disparatada, torpe y extravagante” la deriva del Partido Popular de Yebes en el asunto del colegio público. Hasta el punto de que ese ridículo distanciamiento de la realidad, que incluso ha situado a los populares de espaldas a los vecinos, ha hecho que el PP se haya convertido en “voz autorizada” de Podemos ante el Pleno. En la sesión de febrero hicieron suya alguna que otra pregunta que la formación asamblearia había formulado en redes sociales. Pero en el de marzo los populares dieron directamente traslado de una cuestión que el Círculo de Podemos Yebes-Valdeluz suscitaba en esos mismos foros. El actual portavoz Diego Jiménez Figueroa incluso evidenció la voluntad del PP de erigirse en vocero de Podemos, ‘porque es un grupo político que carece de representación en la Corporación’, justificó. Es el “último desbarro” de los populares, que se han buscado un “extraño compañero de viaje” en esta “travesía insensata”. Ante ese “viraje descabellado”, desde UPYP se han preguntado si el Partido Popular de Yebes también comparte el “chantaje miserable” del Círculo de Podemos Yebes-Valdeluz, que en una red social contestaba a la formación magenta en estos términos: ‘Animen al PSOE a aprobar 20 enmiendas en los presupuestos y tendrán dinero para un colegio si el Gobierno de CLM cumple’. Sin palabras.