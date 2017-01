El secretario general del PSOE de Guadalajara, Pablo Bellido, ha asegurado que “hoy se ha escrito en la Diputación de Guadalajara la página más negra de nuestra joven democracia a nivel provincial”. Según ha afirmado, “jamás se ha producido en la Diputación ni en la provincia un escándalo, una indignidad y acto deshonesto como esta compraventa de voluntades y falsificación de un resultado electoral”.

Bellido se ha referido así a la propuesta aprobada esta mañana en pleno con los votos del PP y de la diputada no adscrita, Yolanda Ramírez, para conceder a esta un sueldo de 49.000 euros anuales como presidenta de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, una vez que lo había perdido al darse de baja en Ciudadanos y dejar de ser portavoz de este partido.

El responsable socialista ha recordado que los electores otorgaron a Ciudadanos una representación en la Diputación que ahora ha perdido, y ha subrayado que los diputados provinciales son designados por los partidos políticos, y no elegidos directamente por los votantes. Por tanto, al quedarse Ramírez con el acta que tenía como representante de Ciudadanos, “se está falsificando el resultado electoral para que el PP obtenga la mayoría absoluta que no obtuvo en las urnas”.

El precio por abandonar Ciudadanos

También se ha mostrado muy rotundo durante el debate en sesión plenaria el portavoz del Grupo Socialista, Julio García, quien ha señalado que “este acuerdo no es ni más ni menos que el premio, o el precio, a pagar a la diputada que ha abandonado su grupo”. Para García, “esto no es más que lo que parece: un caso de corrupción política, con una diputada tránsfuga que abandona su partido para apoyar a otro, dándole una mayoría que no tiene a cambio de asegurarse una situación privilegiada, sin responsabilidades y sin dar cuentas a nadie”.

En su intervención, ha explicado que los diputados provinciales no adscritos solo pueden tener los derechos económicos que les corresponden individualmente, y el Equipo de Gobierno no puede ampliarlos. Por tanto, ha sostenido que Ramírez debería dejar la presidencia de la Comisión de Promoción Económica, Empleo y Bienestar Social, que obtuvo gracias al acuerdo firmado por el PP y Ciudadanos en la Diputación para hacer presidente a Latre, tal como han reconocido públicamente en distintas ocasiones los responsables de ambos partidos.

Por su parte, Bellido ha insistido en que este “atropello y fraude antidemocrático” se puede parar de tres maneras. “La primera es que lo haga el PP, autonómico o nacional, llamando la atención sobre este disparate, aunque creo que no lo va a hacer. La segunda es que lo haga Ciudadanos, condicionando sus acuerdos con el PP en otros sitios a que se les respete mínimamente y no se premie a sus tránsfugas. La tercera es que lo hagan los tribunales, y por si acaso alguien no quiere hacerlo, el PSOE lo hará, porque creemos en la democracia y para regenerar la democracia lo primer que hay que hacer es impedir los fraudes”.

De hecho, ha advertido de que “si hace falta llegar al Tribunal Constitucional, llegaremos, para que condene a la Diputación y a quienes lo han aprobado por prevaricar y, evidentemente, si utilizan dinero público, por un posible delito de malversación”. Además, ha manifestado su convencimiento de que “debe llevar a la inhabilitación de quien ha tomado la decisión”.

No hay otro lugar de España donde el PP intente hacer esto

El responsable provincial del PSOE ha manifestado que “el PP de Guadalajara vuelve a demostrar que no está a la altura de muchos de sus alcaldes, militante y votantes”, y lo ha situado “muy a la extrema derecha” del PP nacional. “No hay un lugar en España donde el PP intente hacer esto ya. Es una cosa del pasado, que solamente ocurre en lugares como Guadalajara”, ha remachado.

Tanto Bellido como García han lamentado que una figura como la del presidente de la Diputación quede mancillada por esta compraventa, -“además en la figura de una persona como Latre, que hasta ahora merecía respeto”, ha precisado Bellido-. Por su parte, García ha afirmado que la presidencia de Latre “será recordada por haber protagonizado el caso de transfuguismo más sonado de los últimos 15 años”. Dirigiéndose al presidente, le ha dicho que “desconocemos si ha sido ideado por usted o se lo han dado ya tramado, pero en cualquier caso las consecuencias políticas y las responsabilidades de otra índole, si las hubiera, las tendrá que asumir en primera persona”.