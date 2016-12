El PSOE ha conseguido sacar adelante, pese al voto en contra del PP, una modificación del Estatuto de los Trabajadores para igualar las condiciones salariales y laborales de los subcontratados con los de la empresa matriz. El secretario general provincial del PSOE y diputado en el Congreso, Pablo Bellido, ha recordado que durante la pasada campaña electoral se reunió con los sindicatos CCOO y UGT para establecer el compromiso de que esta debía ser una prioridad en materia laboral. De hecho, es un avance especialmente importante para una provincia como Guadalajara, con miles de trabajadores empleados en el sector de la logística, donde es frecuente la subcontratación.

Según ha explicado Bellido, la reforma laboral del PP no solo ha traído precarización laboral, sino también desigualdad entre trabajadores que ejercen la misma actividad, porque abrió la puerta al uso incorrecto y abusivo de la subcontratación, con empleados que hacen igual trabajo que otros, pero con diferentes condiciones laborales. “¿Cuántas personas conocemos en el Corredor del Henares que trabajan para una empresa subcontratada y no tienen las mismas condiciones laborales y salariales que los empleados de la empresa matriz?”, se ha preguntado.

Sin embargo, ahora se regulará por primera vez en España para evitar estas situaciones mediante una normativa que se publicará al Boletín Oficial del Estado (BOE) tras ser aprobada una propuesta que ya tiene carácter legislativo. En concreto, se trata de una adición al artículo 42 de la ley que regula el Estatuto de los Trabajadores. “De este modo, el PSOE ha conseguido que más de un millón de trabajadores en toda España y varios miles en Guadalajara se beneficien de una medida que no hubiera sido posible si el PP siguiera gobernando con mayoría absoluta”, ha señalado el responsable socialista.

Por otro lado, también ha destacado que el PSOE le ha arrancado al PP un acuerdo para prohibir los cortes de suministro eléctrico a las familias más vulnerables, “después de que el Gobierno Mariano Rajoy haya sido más frío con ellos que el propio invierno”. En los últimos años, solo los ayuntamientos gobernados por el PSOE han trabajado para ayudar a quienes sufrían pobreza energética, un esfuerzo al que se ha sumado el Gobierno de Castilla-La Mancha desde que Emiliano García-Page es presidente.

El PSOE, productor de cambio

“Son dos grandes avances que van a mejorar la vida de muchas personas y acreditan que el PSOE está haciendo una oposición útil y responsable”, ha asegurado Bellido. “A veces llegamos a acuerdos con el Gobierno y otras con las demás fuerzas parlamentarias de la oposición, pero ambos supuestos tienen el mismo fundamento: hacer un trabajo que sea beneficioso para la gente. Nosotros no pensamos que sea más de izquierdas el que más grita, sino el que es capaz de traducir en cambios la fuerza que los ciudadanos le han otorgado. Por eso, los socialistas estamos siendo productores de cambio y otros son productores de ruido”, ha afirmado.

“Ahora que el PP no tiene mayoría absoluta, el PSOE ha exigido políticas que mejoren la vida de la gente y ha conseguido materializarlas. Es evidente que otros no han querido estar en el acuerdo, y también que nada de esto ha sido posible mientras el PP ha tenido mayoría absoluta, porque no tenía voluntad de cambiarlo. Esto demuestra que el PSOE es el único partido que tiene capacidad para mejorar la vida de la gente, y lo estamos haciendo”, ha remachado el responsable socialista.

Cláusulas suelo

Sobre la reciente sentencia del tribunal de justicia de la Unión Europea relativa a las cláusulas suelo, ha indicado que “confirma lo que algunos decíamos: que eran ilegales y que se estaba produciendo una estafa masiva”. Bellido ha destacado que el Ayuntamiento de Azuqueca impulsó ya en 2014 una demanda colectiva de afectados contra las entidades bancarias que se negaban a suprimirlas.

El PSOE apuesta ahora por establecer un mecanismo que agilice el cumplimiento de la sentencia para que los consumidores recuperen cuanto antes el dinero que les fue cobrado indebidamente. En este sentido, el responsable provincial de este partido ha pedido al Gobierno de Mariano Rajoy que busque una solución rápida, en vez de lavarse las manos. “A ver si de una vez se pone del lado de los afectados, porque hasta ahora la Abogacía del Estado se ha puesto de parte de la banca”, ha lamentado.