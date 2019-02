Indica que somos la provincia más olvidada y castigada por Page, ya que no ha realizado ni las infraestructuras, ni el acceso a las Nuevas Tecnologías, ni los autobuses suficientes, ni unas ambulancias en condiciones dignas

El portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, ha denunciado hoy la lamentable situación que atraviesa el transporte público en la provincia de Guadalajara por el abandono del Gobierno de Page.

Así se ha pronunciado hoy Robisco, en el Pleno de las Cortes regionales, donde se ha debatido una Proposición no de ley relativa al transporte público de personas por carretera en la provincia de Guadalajara.

De este modo, ha indicado que en Guadalajara “somos la provincia más olvidada y castigada por Page, ya que no ha realizado ni las infraestructuras, ni el acceso a las Nuevas Tecnologías, ni los autobuses suficientes, ni unas ambulancias en condiciones dignas”.

A juicio del portavoz adjunto, este transporte “ni siquiera es accesible” y, además de ello, ha denunciado que la Junta no haya hecho nada por mejorar estas infraestructuras.

Lorenzo Robisco ha denunciado “los engaños del PSOE de Page y Podemos” en este sentido, porque lo cierto es que “no han construido ni una sola carretera regional y, además, muchas de las de su competencia, tienen graves deficiencias”; especialmente en la Sierra Norte y en el Señorío de Molina.

Es más, el dirigente popular ha señalado que el Gobierno de Page no ha hecho el desdoblamiento de la CM-101, así como ha votado en contra de su ejecución. Además, ha lamentado que ahora Page y Podemos se inventen un consorcio para volver al `yo invito pero tú pagas´ al que nos tiene acostumbrados Page, para que tengan que pagarlo los ayuntamientos y diputaciones.

Asimismo, ha señalado que, a pesar de que Page y Podemos piden un portal virtual, esto no funcionaría mientras el Gobierno de Page no consiga que las Nuevas Tecnologías lleguen a todos los rincones de Guadalajara; algo que, por desgracia, no ocurre.

Además de ello, el portavoz popular ha manifestado que “Sánchez y Page se han olvidado del transporte de cercanías, ya que en ocho meses no han hecho nada, salvo parar los proyectos del PP”.

Por último, ha denunciado que Page haya acabado con el convenio sanitario con la Comunidad vecina de Madrid, que puso en marcha el anterior Gobierno del PP, y ha dejado claro que el PP lo recuperará cuando gobierne a partir de mayo, así como mejorará los acuerdos de transportes con la Comunidad de Madrid, especialmente con los jóvenes y estudiantes, ha concluido Lorenzo Robisco.