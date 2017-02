“¿Está el gobierno de Emiliano García Page a favor o en contra de la instalación de macro granjas de cerdos en la provincia de Guadalajara?” Esta era la pregunta clara que el parlamentario regional por Guadalajara y portavoz adjunto del Grupo Popular en las Cortes regionales, Lorenzo Robisco, lanzó ayer durante el Pleno al Gobierno de Page pero que no encontró una contestación nítida y contundente desde las filas socialistas.

Ante la intención de que en Sigüenza y en Brihuega, ciudades de indudable atractivo turístico, se instalen sendas macro granjas porcinas, Robisco quiso saber si Page está a favor o no. No lo consiguió. En primer lugar porque él no estaba en la sala –como suele ser habitual- y en segundo lugar porque el representante de su gobierno eludió contestarle directamente con un sí o un no.

“Una vez más, el gobierno regional no quiso pronunciarse sobre un tema que preocupa mucho en las zonas de Sigüenza y Brihuega y que, de confirmarse, supondría un grave perjuicio tanto para el Medio Ambiente como para el turismo de la zona”, asegura.

El Consejero de Agricultura mintió en las Cortes

Pero Robisco va más allá y afirma que el consejero de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural mintió durante su intervención porque afirmó que no existe expediente para la instalación de estas macro granjas de cerdos “cuando no es verdad. El expediente sí existe, se ha presentado ante la Junta de Comunidades y se encuentra en fase de recurso”.

Tras comprobar este hecho Robisco vuelve a preguntarse qué persigue Page, qué oculta y qué quiere conseguir con la aprobación de estas macro granjas de cerdos en la provincia de Guadalajara. “Este gobierno no es de fiar y mucho nos tememos que Page quiera convertir a Guadalajara es el vertedero de Castilla-La Mancha” afirma.

“Este tipo de instalaciones no generan apenas empleo y sí muchos problemas como contaminación en el agua, malos olores, y alejará el turismo, algo primordial para una ciudad como Sigüenza que es el segundo destino turístico de la región” ha afirmado Robisco quien ha añadido que “el beneficio se va fuera de la provincia”.

Robisco concluye afirmando que “los guadalajareños no queremos que se repita la gestión medioambiental que se ha llevado a cabo en Chiloeches por los responsables socialistas que ha designado Page”.