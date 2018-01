El delegado de la Junta en Guadalajara, Alberto Rojo, ha pedido “una vez más sensatez y cordura al Ayuntamiento de Guadalajara y a su máximo responsable, Antonio Román, para que se pueda poner en marcha una infraestructura “tan necesaria para la ciudadanía” como es el nuevo aparcamiento del Hospital Universitario de Guadalajara”.

Rojo ha señalado que, una vez que los medios de comunicación han podido comprobar cómo es el nuevo aparcamiento, cuyas obras finalizaron hace un año, “desde el Ayuntamiento no se está diciendo la verdad y eso perjudica a los ciudadanos”, y pide al alcalde que “dé la cara” y que no sea el vicealcalde el que “mienta ofreciendo una información incompleta y sesgada con la intención de tapar las miserias y el hecho de que no les interesa que se abra el aparcamiento”.

El representante del Gobierno regional en Guadalajara ha recordado la necesidad existente de esas plazas para estacionamiento. La puesta en marcha del aparcamiento cubierto, que cuenta con alrededor de 1.200 plazas, resolverá los problemas de estacionamiento que existen en el Hospital y además contribuiría a mejorar el tránsito en todo el recinto hospitalario y, con ello, también el acceso de los vehículos particulares al mismo y de los vehículos de emergencia.

Por todo ello, pide que el Consistorio facilite la licencia de actividad para su puesta en funcionamiento, “una vez que desde el Gobierno regional se ha hecho todo lo que había que hacer, presentando y solventando todo aquello que se nos ha requerido”, a la vez que ha recordado que “no es comprensible ni de recibo que desde el Ayuntamiento nos exijan obras que posteriormente nos paralizan con el único fin de dilatar deliberadamente la puesta en marcha de la instalación”.