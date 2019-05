Rojo camina siempre de espaldas, de tal modo que quien ve el vídeo ve la ciudad tal y como él la visualizó al caminar por los distintos espacios, ha informado el PSOE en nota de prensa.

“Lo importante es que se vea la ciudad, los lugares emblemáticos de los que tenemos que sentirnos orgullosos y también los espacios más degradados, por los que sólo caminan los vecinos que viven en esos lugares, pero no el alcalde”, ha afirmado.

Los distintos barrios de la ciudad, incluidos los cuatro anexionados, el Palacio del Infantado, el espacio sobre el que se construirá el futuro Campus Universitario, el río Henares, los polígonos industriales, un centro sin vida o el “lamentablemente famoso andamio de la calle Mayor, testigo directo de la desidia de Antonio Román” son algunos de los lugares por los que pasea el candidato socialista.

Las imágenes del vídeo, de un minuto de duración, se acompañan por una locución en off del propio Alberto Rojo. “Guadalajara es una ciudad maravillosa. Es mi ciudad. En ella nací y crecí. Llevo en el corazón esta ciudad, que se ubica en el mismo corazón de España. No quiero solares, locales cerrados, atascos o calles vacías. Llenemos Guadalajara de vida, de oportunidades, de cultura. Quiero una Guadalajara limpia, tranquila, moderna. No me conformo con lo que tenemos. Yo quiero más para Guadalajara. Guadalajara está parada. Ponla en marcha”.

El vídeo, está disponible en las cuentas de Facebook, Twitter e Instagram del candidato socialista, así como en su página web: www.albertorojo.es.