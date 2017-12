El Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Guadalajara pedirá en el próximo pleno municipal, a través de una moción, que el alcalde cumpla el Plan de Seguridad Vial, firmado con la Dirección General de Tráfico (DGT) para su puesta en marcha en el periodo 2013-2016 y que, a día de hoy, tiene sin ejecutar prácticamente todos los compromisos relacionados con evitar atropellos en la ciudad.

El portavoz socialista, Daniel Jiménez, ha indicado que estos incumplimientos de un documento firmado por el propio alcalde, así como los datos de atropellos en la ciudad (42 en 2016 y 49 en lo que llevamos de 2017, con una media anual de 44 atropellos en los últimos nueve años) demuestran que “Román no tiene en su agenda como prioridad política la seguridad vial de Guadalajara”. Jiménez considera “muy grave que el alcalde firme documentos y presente planes para después no ejecutarlos, para no hacer nada más que una foto en una rueda de prensa, porque hablamos de vidas humanas y de vecinos y vecinas de Guadalajara que han quedado gravemente lesionados de por vida”.

Entre los incumplimientos del Plan de Seguridad Vial 2013-2016, el portavoz socialista ha destacado que solo se ha instalado un “sistema de detección fotorojo” en la calle Francisco Aritio, pero quedan por instalarse otros ocho en distintas calles y glorietas de la ciudad. Y no se ha hecho absolutamente nada en los siguientes puntos: no se ha actualizado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS), no se han instalado vallas protectoras en los centros escolares que impidan cruzar por cualquier punto de la calle; no se ha realizado el Programa Anual de Educación Vial y Policía Local para sensibilizar a los peatones, especialmente a los jóvenes, del peligro de cruzar distraídos con móviles o dispositivos similares; no se han hecho campañas específicas de prevención de atropellos; y no se ha creado el Consejo Municipal de Seguridad Vial.

Adopción de medidas inmediatas, empezando por las “zonas 30”

A la vista de tales incumplimientos y de los datos de atropellos en Guadalajara, que representan la mitad (el 49%) de todos los accidentes que se producen en la ciudad y en su inmensa mayoría se deben a conductas distraídas y excesos de velocidad, Daniel Jiménez ha enumerado las medidas de carácter inmediato que va a proponer la moción del Grupo Socialista: la primera es implementar las llamadas “zonas 30”, en las que la velocidad máxima está limitada a 30 km/hora, en toda la red no básica de las consideradas arterias principales para el tráfico. “No es suficiente con la colocación de pasos elevados y no puede ser que en Guadalajara se circule en algunas calles a 50, 60 y 80 kilómetros por hora”, ha señalado Jiménez, subrayando que “los estudios dicen claramente que reducir un 5% la velocidad media en la ciudad significa reducir un 10% los accidentes y un 20% los accidentes mortales”.

Las propuestas del Grupo Socialista también incluyen la implementación del camino escolar seguro en todos los centros escolares, que Daniel Jiménez ha calificado como “incompatibles con la aglomeración de coches que todos los días se ve en los alrededores de los colegios durante las horas de entrada y salida de los alumnos”; la revisión de la iluminación de los pasos de cebra; la creación del Centro Docente de Seguridad Vial para peatones y conductores; la puesta en marcha de la red municipal de alquiler de bicicletas eléctricas, un servicio del que Guadalajara carece desde 2012; la creación del Consejo Municipal de Seguridad Vial para que “las medidas sobre tráfico dejen de decidirse exclusivamente en el despacho del alcalde y del jefe de la policía local y se adopten teniendo en cuenta a la ciudadanía”; y la adhesión del Ayuntamiento de Guadalajara a la Carta Europea de Seguridad Vial, vigente desde 2004 y la participación en la Semana Europea de la Movilidad.

Ejemplo que debería dar el alcalde y actuaciones en Cuatro Caminos

Daniel Jiménez ha indicado que “estaría muy bien que el alcalde todos los años participase en la Semana Europea de la Movilidad para mostrar los avances de la ciudad en materia de movilidad y seguridad vial” y que “también sería bueno, ya que el casco histórico está peatonalizado, que los vehículos oficiales que utiliza el alcalde no entrasen hasta la misma puerta del Ayuntamiento, porque decirles a las personas que no invadan las zonas peatonales y que luego sea el alcalde y sus concejales quienes permanentemente están invadiendo la Plaza Mayor no es el mejor ejemplo de trabajar por la seguridad vial”.

A preguntas de los medios de comunicación, Daniel Jiménez ha valorado también las actuaciones que la DGT está realizando en los últimos días en el entorno de la glorieta de Cuatro Caminos: “como responsable público, da vergüenza que estas actuaciones se realicen después del fallecimiento por atropello de una niña de 18 años, cuando son medidas que debían estar adoptadas desde 2015 y si esas marcas viales ya hubiesen estado bien puestas en 2015 a lo mejor se habrían evitado unos cuantos atropellos, pero todavía queda mucho por hacer, que son las infraestructuras que segreguen a los peatones de los vehículos, porque esto son solo medidas paliativas e insuficientes”, ha dicho.