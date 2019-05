Antonio Román, candidato a la Alcaldía de Guadalajara, creará una nueva piscina cubierta de 50 metros en el área de San Roque y Fuente de la Niña, instalará nuevas pistas de padel cubiertas y una pista de tenis -también cubierta-, en la Ciudad de la Raqueta y construirá una cubierta en la grada de los nuevos campos de fútbol de la Fuente de la Niña. Lo ha anunciado hoy su número 2, Eladio Freijo, que ha comparecido en rueda de prensa junto con el deportista, Dani Molina, y el presidente de la Federación de C-LM de Golf, Carlos Gutiérrez, miembros de la candidatura de Antonio Román. También han asistido otros miembros del equipo del candidato popular.

“Queremos crear la Ciudad Deportiva de Guadalajara, que integrará la piscina de verano, un pequeño parque acuático junto a ella, las pistas deportivas de San Roque, los nuevos campos de fútbol de la Fuente de la Niña, las pistas de atletismo y las piscinas cubiertas (la actual y la que crearemos de 50 metros)”.

Eladio Freijo ha anunciado también el desarrollo de un Plan de Mantenimiento y Mejora de las Instalaciones Deportivas al Aire Libre y ha reivindicado la necesidad de crear un ente único de gestión y organización deportiva, integrado por todas las administraciones. Asimismo, exigirá a la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que arregle los vestuarios de los colegios e instale calefacción y seguirá promoviendo actividades deportivas en familia.

“La candidatura de Antonio Román nos comprometemos a seguir apoyando a los deportistas individuales, al deporte base y a los clubes deportivos. Actualmente, aportamos 40 € por niño. Y también colaboramos con las entidades sociales de Guadalajara en la organización de sus eventos deportivos-solidarios”.

Eladio Freijo ha anunciado que durante el mes de junio habrá alrededor de 500 deportistas concentrados en Guadalajara y durante el mes de julio, más de 1.000 cada semana. En agosto está previsto que la Federación Española de Baloncesto celebre en la ciudad un torneo entre el 5 y 17. “Somos los únicos que podemos garantizar que Guadalajara va a seguir arriba en materia deportiva. Otras formaciones políticas, como Vox, Ciudadanos o el PSOE no creen en el deporte. Por eso, todo lo que está previsto se realizará si gobernamos, pero no podemos garantizar que, si no gobernamos, las cosas sigan igual. El alcanzar lo que hemos alcanzado ha costado años de trabajo y esfuerzo, pero todo se puede perder si el Partido Popular, si Antonio Román, no consigue revalidar la alcaldía”.

En este sentido, el número 2, ha destacado la dinamización de la economía que genera el deporte y la creación de puestos de trabajo. Por ejemplo, como consecuencia de la reciente celebración de la Copa del Mundo de Gimnasia Rítmica, fueron contratadas alrededor de cien personas. Además, hay hoteles que han incrementado sus plazas hoteleras y otros, como el que gestiona AFAUS, han abierto debido a la gran demanda que generan los eventos que celebramos.